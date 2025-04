Tarifa sobre o tomate mexicano imposta pelos Estados Unidos: 20,91%

Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira que imporão uma tarifa de 20,91% sobre os tomate mexicano a partir de 14 de julho.

Essa nova tarifa será estabelecida para a maioria das importações americanas de tomates vermelhos do México.

De acordo com dados da Administração Nacional de Alfândega do México (ANAM) e do Grupo Consultivo de Mercados Agrícolas (GCMA), os Estados Unidos são o principal destino das exportações mexicanas de tomate, com 1,87 milhão de toneladas em 2021.4 Esse volume representou 98% das exportações mexicanas de tomate em 2021.

Esse volume representou 98% dos embarques de tomate mexicano, enquanto os 2% restantes foram enviados para o Canadá.

Tomate mexicano

“Essa medida permitirá que os produtores de tomate dos EUA concorram de forma justa no mercado”, disse o Departamento de Comércio em um comunicado na segunda-feira.

Em 2024, o México produziu 3,2 milhões de toneladas de tomates e a GCMA projeta que essa produção aumentará para 3,8 milhões de toneladas em 2025.

Abaixo estão os estados do México com a maior produção de tomate em 2024, em termos percentuais, de acordo com a GMCA:

Sinaloa : 19%.

San Luis Potosí : 14%.

Michoacán : 8 por cento.

Baja California Sur : 6 por cento.

Puebla: 5 por cento.

Acordo de suspensão

A GCMA expressou sua preocupação com a medida unilateral dos Estados Unidos, considerando que ela distorce o comércio agrícola bilateral. Ressaltou que o tomate mexicano tem sido fundamental para oferecer preços acessíveis e um fornecimento contínuo aos consumidores norte-americanos, graças à sua qualidade e competitividade.

De acordo com a GCMA, a decisão do governo responde à pressão dos produtores da Flórida, que acusam o México de práticas de dumping sem provas, em vez de melhorar sua produtividade. A organização reiterou que os produtores mexicanos se destacam por sua eficiência, baixos custos e boa logística.

Se a medida for implementada, poderá afetar não apenas os produtores e exportadores, mas também os consumidores e as cadeias comerciais dos Estados Unidos que valorizam um fornecimento contínuo de tomates mexicanos.

Desde 1996, as exportações mexicanas de tomate são regidas por acordos de suspensão. O mais recente, assinado em 2019, estabelece preços mínimos de venda e exclui os tomates destinados ao processamento. Ele também inclui mecanismos de inspeção e regras para tomates orgânicos, que devem ser vendidos 40% mais caros do que os tomates convencionais.