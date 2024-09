Arrecadação da ANAM: total e por escritório alfandegário

O Ministério da Fazenda informou que a arrecadação da ANAM (Agência Nacional de Alfândega do México) caiu 1,9% em relação ao ano anterior durante o primeiro semestre de 2024, para 554.950,5 milhões de pesos.

Considerando toda a arrecadação do governo federal no final de junho, as receitas públicas estavam acima do programado, como resultado de receitas não tributárias mais altas e receitas próprias mais altas de agências e empresas.

Além disso, a arrecadação de impostos do governo federal continuou a mostrar um dinamismo sustentado, registrando um aumento real de 6,2% em comparação com o observado no primeiro semestre de 2023, o que representou a maior taxa de crescimento real desde 2016.

Arrecadação da ANAM

A arrecadação do fluxo de caixa pela alfândega de janeiro a junho de 2024, em milhões de pesos, está detalhada abaixo:

Total: 554.950,5

Acapulco: 496,1

Agua Prieta. 554.9

Aguascalientes: 5,041.8

AICM: 17.136,0

AIFA : 21.844,0

Altamira: 20.586,0

Cancun: 908,8

Cidade de Acuña: 558,3

Cidade de Camargo: 2.150,6

Cd. del Carmen: 1.177,5

Cidade de Hidalgo: 1.248,7

Cidade de Juárez: 19.489,6

Cd. M. Aleman: 401,6

Cidade de Reynosa: 14.207,4

Chihuahua: 373,5

Coatzacoalcos: 5.375,6

Colômbia: 13.986,1

Dos Bocas: 2.689,5

Ensenada: 4.518,4

Guadalajara: 6.892,9

Guanajuato: 256,4

Guaymas: 2.008,9

L. Cardenas: 49.476,1

La Paz: 755,3

Manzanillo: 75.414,1

Matamoros: 12.865,0

Mazatlan: 10.617,1

Mexicali: 7.377,0

México: 5.303,6

Monterrey: 5.868,7

Naco: 133,4

Nogales: 4.467,9

Novo: Laredo 94.484,0

Ojinaga: 393,3

Piedras Negras: 6.250,3

Puebla: 14.248,3

Puerto Palomas: 123,2

Querétaro: 4.070,0

Salina Cruz: 299,9

Sbte Lopez: 14,6

SLR Colorado: 305,2

Sonoyta: 15,2

Tampico: 4.848,6

Tecate: 178,7

Tijuana: 9.264,3

Toluca: 12.978,7

Torreón: 375,2

Tuxpan: 18.358,2

Veracruz: 65.411,9

Detalhes

Esses são números preliminares sujeitos a revisão. As somas podem não ser somadas devido a arredondamentos. As informações da coleta estatística consideram apenas o fluxo de caixa e não consideram outras formas virtuais de pagamento e certificados especiais (públicos e/ou privados). Inclui 100% do DTA.