Empresas de carga que operam no AIFA no México

O governo mexicano informou que 21 empresas de carga estão atualmente a operar no Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA).De acordo com o governo, estas empresas receberam toda a assistência técnica necessária para cumprir os prazos de um decreto de carga específico do Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM).O México regressou à categoria 1 das normas internacionais de segurança da aviação em 14 de setembro de 2023, o que deverá contribuir para o desenvolvimento económico do país, impulsionando o transporte aéreo de carga, bem como reforçando o comércio internacional, a logística e a indústria aeroespacial.

Empresas de carga

Em 16 de outubro de 2023, o México e os Estados Unidos realizaram uma reunião de trabalho sobre aviação e transportes em Washington, D.C. para discutir:

Progressos no plano de manutenção da Categoria 1.

O decreto de carga dedicada do AICM, que obriga à migração de todas as operações de carga do AICM para o Aeroporto Internacional Felipe Angeles.

A implementação das melhores práticas no sector dos transportes.

Serviços aéreos

Em 18 de maio de 2023, foi publicada no Diário Oficial da Federação (DOF) a autorização para a criação da empresa maioritariamente estatal Aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación). A companhia aérea é administrada pelo Ministério da Marinha, foi formalmente constituída em 15 de junho de 2023 e iniciou as suas operações em 26 de dezembro de 2023 com 14 destinos domésticos, incluindo o Aeroporto Internacional de Tulum (TQO). O seu objetivo é melhorar a qualidade e a cobertura dos serviços aéreos.

Espaço aéreo

Em 8 de agosto de 2023, o Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, os Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México e o Aeroporto Internacional da Cidade do México foram determinados como fazendo parte do sector de segurança do governo, sob a jurisdição do Ministério da Marinha.A Lei de Proteção do Espaço Aéreo do México foi publicada no Jornal Oficial da Federação em 1 de março de 2023. Esta lei regula as actividades relacionadas com a segurança, a proteção e a preservação da soberania e da independência nacional do espaço aéreo mexicano.