Logística entre a Flórida e o Canal do Panamá: GMXT

A Flórida oferece um ambiente dinâmico e atraente para os negócios como a quarta maior economia estadual dos Estados Unidos, de acordo com a empresa mexicana de transportes GMXT.

É o terceiro estado mais populoso, com mais de 22,2 milhões de habitantes em 2022.

A GMXT projeta que uma infraestrutura sólida, aliada a uma tributação flexível, incentivos governamentais para selecionar indústrias qualificadas, ambientes regulatórios dinâmicos e uma força de trabalho grande e crescente, entre outros fatores, impulsionarão o crescimento econômico do estado.

A Flórida também desempenha um papel fundamental no comércio global devido à sua localização estratégica em relação à América Latina e ao Caribe, bem como à sua proximidade com o Canal do Panamá.

Nos últimos anos, o estado fez investimentos significativos na infraestrutura de seus portos marítimos para prepará-los para capitalizar as mudanças no fluxo do comércio global.

Em particular, destaca-se a expansão do Canal do Panamá, concluída em junho de 2016.

Do ponto de vista da GMXT, sua capacidade de operar de forma mais eficiente, confiável e econômica do que os serviços de transporte por caminhão dá a essa empresa uma vantagem competitiva na captura das oportunidades de negócios resultantes do crescimento econômico da Flórida e da expansão do Canal do Panamá.

Flórida

Na Flórida, a GMXT é proprietária da Florida East Coast Railway (FEC e o direito de passagem associado), uma linha que percorre 565 quilômetros ao longo da costa leste, de Jacksonville a Miami.

Por meio da FEC, a empresa opera terminais em Jacksonville, Titusville, Fort Pierce, Fort Lauderdale e Miami, complementados pela transportadora de automóveis Raven Transport.

A GMXT opera uma rede de 11.137 quilômetros de trilhos em 24 estados do México e no Texas e na Flórida, nos Estados Unidos.

Além disso, a empresa tem uma das oito ferrovias de Classe 1 na América do Norte, conectando-se a cinco passagens de fronteira com os Estados Unidos, bem como a nove portos no Oceano Pacífico e mais quatro no Golfo do México.

Em 2022, suas vendas foram de 54.572 milhões de pesos, 6,6% a mais do que em 2021.

Ao mesmo tempo, a GMXT transportou 62.811 milhões de toneladas-quilômetro, uma queda de 9,3% em relação ao ano anterior; transportou 1.890.970 carros, 0,9% a menos que em 2021, e seu EBITDA foi de 24.904 milhões de pesos, com uma margem de 45,6%, um aumento de 9,2%.