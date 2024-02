Suspensões do registo de importadores no México

As administrações centrais e descentralizadas da AGACE solicitaram 400 suspensões do registo de importadores em 2023 para atualizar vários pressupostos previstos na regra 1.3.3. das Regras Gerais do Comércio Externo em vigor.

Deste total, foram autorizadas 348, um aumento de 29,4 % em relação a 2022.

Em geral, o registo de importadores é um registo mantido pelo Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP) para identificar os contribuintes que importam bens para o México.

Registo de importadores

Se houver suspensões ou sanções relacionadas com este registo, estas devem-se normalmente a irregularidades ou ao incumprimento dos regulamentos aduaneiros.

A AGACE era uma entidade pertencente ao Serviço de Administração Tributária (SAT), mas o governo mexicano iniciou a sua desintegração, argumentando que esta medida está em consonância com um compromisso de austeridade e que irá agora regressar ao funcionamento anterior à sua criação em 2012, quando as suas funções foram divididas entre a Administração Geral das Alfândegas e a Administração Geral de Auditoria Fiscal Federal.

Alfândegas

Os exportadores (tal como os importadores) devem estar inscritos no Registo Federal de Contribuintes (RFC) para poderem faturar eletronicamente, pedir certificados e/ou licenças ou efetuar os procedimentos de exportação necessários, bem como para beneficiarem de restituições, compensações fiscais ou certas vantagens concedidas por programas governamentais.

Além disso, de acordo com a OMC, as pessoas singulares ou colectivas que exportam determinadas mercadorias (classificadas em 15 capítulos do Sistema Harmonizado) devem estar inscritas no Registo dos Exportadores Sectoriais, a cargo do SAT.

Os produtos sujeitos a esta obrigação variam em função dos modelos de risco que as autoridades aduaneiras definem para cada produto.

Os exportadores, tal como os importadores, podem ser suspensos dos registos em caso de incumprimento dos requisitos estabelecidos pelas alfândegas e regulamentos conexos.

Por exemplo, no caso de exportações definitivas ou devoluções de mercadorias ao estrangeiro, a suspensão ocorrerá se for detectado que as mercadorias declaradas não saíram do país ou se for determinado que pelo menos 90% do valor declarado não foi devolvido.

O sistema aduaneiro desempenha um papel crucial nas exportações e importações do México com o mundo, assegurando simultaneamente o cumprimento dos regulamentos e a cobrança dos direitos e impostos correspondentes.