De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), US$ 35 bilhões são gastos anualmente em subsídios públicos para a pesca em todo o mundo.

Desse montante, cerca de US$ 22 bilhões são alocados para aumentar a capacidade de pesca insustentável.

A OMC já assinou um primeiro acordo de pesca, que foi adotado em junho de 2022.

Um segundo acordo sobre o mesmo setor está agora em processo de negociação.

A primeira fase do Acordo de Subsídios à Pesca inclui várias regras importantes.

Primeiro, ele proíbe subsídios para embarcações ou operadores envolvidos em pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (IUU).

Além disso, impede subsídios para a pesca de espécies com excesso de pesca.

Também proíbe subsídios para a pesca não regulamentada em alto mar.

Essas medidas visam a melhorar a sustentabilidade da pesca global.

As más práticas têm sido fundamentais para o esgotamento dos estoques pesqueiros globais.

Como resultado, elas representam um perigo para mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo.

Essas pessoas dependem direta ou indiretamente da pesca marinha para sua subsistência.

Subsídios públicos à pesca

De acordo com a OMC, 34% dos estoques mundiais estão sendo pescados em excesso.

Com o crescimento da população global, o consumo de peixe por pessoa também aumentou.

A Blue Star Foods informa que o consumo de peixe por pessoa cresceu de 9,0 kg (em peso vivo) na década de 1960 para 20,2 kg em 2020.

Esse aumento ocorreu a uma taxa média anual de 3%, em comparação com uma taxa de crescimento populacional de 1,6%.

Assistência técnica

A Blue Star Foods observa que o aumento da renda e a urbanização, juntamente com as melhorias nas práticas pós-colheita e as mudanças nas preferências alimentares, devem impulsionar um aumento de 15% no consumo aquático.

Isso elevará o consumo médio para 21,4 kg por pessoa até 2030.

Para apoiar os Membros em seus processos internos de ratificação para que o Acordo possa entrar em vigor e para informá-los sobre as negociações futuras, o Secretariado da OMC implementou esforços intensivos de assistência técnica no primeiro semestre de 2023.