As 20 maiores cidades do mundo em 2100

Lagos (Nigéria), Kinshasa (Congo) e Dar Es Salaam (Tanzânia) serão as maiores cidades do mundo em 2100, de acordo com projeções do Global Cities Institute.

Esta é a classificação, medida em milhões de habitantes:

Lagos, Nigéria: 88,3 Kinshasa, Congo: 83.5 Dar Es Salaam, Tanzânia: 73,7 Mumbai, Índia: 67,2 Delhi, Índia: 57,3 Cartum, Sudão: 56,6 Niamey, Níger: 56,1 Daca, Bangladesh: 54,3 Calcutá, Índia: 52,4 Cabul, Afeganistão: 50,3 Karachi, Paquistão: 49,1 Nairóbi, Quênia: 46,7 Lilongwe, Malaui: 41,4 Blantyre, Malaui: 40,9 Cairo, Egito: 40,5 Kampala, Uganda: 40,1 Manila, Filipinas: 39,9 Lusaka, Zâmbia: 37,7 Mogadíscio, Somália: 36,4 Adis Abeba, Etiópia: 35,8

Maiores cidades do mundo

As últimas projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) sugerem que a população mundial poderá crescer para cerca de 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões em 2050 e 10,4 bilhões em 2100.

De acordo com a ONU, a população global provavelmente atingirá seu pico durante este século. Espera-se que ela continue a crescer nos próximos cinquenta a sessenta anos.

Em meados da década de 2080, ela poderá atingir cerca de 10,3 bilhões de pessoas, em comparação com 8,2 bilhões em 2024.

Depois disso, espera-se que a população comece a diminuir gradualmente, chegando a 10,2 bilhões até o final do século.

A probabilidade de que a população global atinja o pico neste século é muito alta, com uma estimativa de 80%.

Fertilidade

Essa mudança é significativa em comparação com as projeções da ONU de 10 anos atrás.

Naquela época, estimava-se que o crescimento da população global terminaria no século XXI com uma probabilidade de cerca de 30%.

Agora, estima-se que a população em 2100 será 6% menor (cerca de 700 milhões de pessoas a menos) do que o projetado anteriormente.

Essa antecipação do pico populacional se deve a vários fatores, incluindo níveis de fertilidade mais baixos do que o esperado nos últimos anos, especialmente em alguns dos maiores países, como a China.