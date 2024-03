Subcontratação de mão de obra: Reformas no México

Qual foi o impacto das reformas relacionadas com a subcontratação de mão de obra no México, de acordo com o governo mexicano?

Em primeiro lugar, o Decreto que altera várias disposições relativas à subcontratação de mão de obra no México entrou em vigor a 24 de abril de 2021.

Com isso, as empresas começaram a substituir os empregadores, o que se reflectiu num aumento sustentado das retenções líquidas de ISR para salários e vencimentos.

O Governo mexicano refere que este aumento foi de 5,0% em termos reais no período de janeiro a dezembro de 2023, ou seja, mais 109 545 milhões de pesos do que no mesmo período do ano anterior.

No período de janeiro a dezembro de 2023, o número de empregadores aumentou 0,02%, em relação ao mesmo período de 2022.

Da mesma forma, no final do ano, o número de empregados também aumentou 3,4%, passando de 29,2 para 30,2 milhões (986.000 a mais).

Subcontratação de salários

A Lei Federal do Trabalho, que define o que é considerado trabalho remoto e estabelece obrigações para empregadores e trabalhadores, bem como o direito de retornar voluntariamente ao trabalho presencial, foi alterada três vezes em 2021.

Pela primeira vez, a lei foi alterada em 11 de janeiro para regulamentar as condições de trabalho à distância, seguida de uma alteração em 30 de março que garante que o aumento anual do salário mínimo será sempre, pelo menos, igual à inflação do ano anterior.

Por último, a lei foi alterada em 23 de abril para limitar o recurso à subcontratação.

Na sequência desta última reforma, apenas determinados serviços especializados e a execução de determinados trabalhos especializados podem ser subcontratados e devem ser prestados por pessoas singulares e colectivas que preencham determinados requisitos e estejam registadas no Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

Férias

Por outro lado, a Convenção sobre a Violência e o Assédio da Organização Internacional do Trabalho, que visa erradicar a violência e o assédio no local de trabalho, foi aprovada pelo México em 6 de abril de 2022.

Os artigos 76.º e 78.º da Lei Federal do Trabalho foram alterados em 27 de dezembro de 2022 para aumentar o número de férias pagas durante o primeiro ano de trabalho de seis para doze, tendo as alterações entrado em vigor em 1 de janeiro de 2023.