Manpower: novas tecnologias e empregos

A Manpower (ManpowerGroup) ajuda os clientes a gerir a transformação da sua força de trabalho, adaptando-se às novas tecnologias.

Quer seja através de avaliações da força de trabalho, de formação direccionada ou da criação de percursos de desenvolvimento a longo prazo, a empresa ajuda as organizações e os candidatos a adaptarem as suas competências às novas necessidades da força de trabalho.

A Manpower é uma empresa global de serviços de recursos humanos com sede em Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

A receita de serviços da Manpower caiu a uma taxa anual de 4,6% em 2023, para US $ 18.914,5 milhões.

Anteriormente, em 2022, essas receitas eram 4,3% menores em comparação com 2021.

Nos últimos anos, as tendências seculares para uma maior flexibilidade da força de trabalho impactaram a demanda por soluções e serviços inovadores de força de trabalho da Manpower em todo o mundo.

Através da sua rede de mais de 2.100 escritórios em aproximadamente 75 países e territórios, a empresa coloca milhões de pessoas a trabalhar todos os anos com os seus clientes globais, multinacionais e locais em todos os principais segmentos da indústria.

O lucro líquido da empresa diminuiu de $ 382,4 milhões em 2021 para $ 373,8 milhões em 2022 e, em seguida, diminuiu para $ 88,8 milhões em 2023.

Manpower

A carteira de serviços de recrutamento da Manpower inclui o recrutamento permanente, temporário e por contrato de profissionais, bem como posições administrativas, industriais e profissionais de TI.

Estes serviços são prestados sob as nossas marcas Manpower e Experis.

Simultaneamente, a sua oferta de Outsourcing Baseado no Talento, sob a sua marca Manpower, inclui soluções baseadas em resultados, tais como a gestão de processos financeiros e administrativos, incluindo actividades de call center e de serviço ao cliente.

A marca Talent Solutions é especializada no fornecimento de estratégias personalizadas para a força de trabalho e novas soluções e na criação de valor acrescentado que respondem às complexas necessidades globais de força de trabalho dos clientes da Manpower.

Soluções

A Manpower é líder mundial em recrutamento permanente e contingente, proporcionando flexibilidade estratégica e operacional às organizações e ligando as pessoas a um trabalho significativo, ajudando-as a desenvolver competências para se manterem empregáveis.

Com as suas percepções baseadas em dados sobre a motivação das pessoas, as adjacências de competências e o potencial de desempenho, a empresa oferece programas de aprendizagem, formação no local de trabalho e certificações baseadas no mercado para uma rápida requalificação e melhoria de competências à escala.

A Experis, por outro lado, é um líder mundial em serviços profissionais de recursos e projectos de TI, especializado em aplicações empresariais, transformação empresarial, nuvem e infra-estruturas, espaço de trabalho digital e cibersegurança.

À medida que a transformação digital e a escassez de competências continuam no domínio da tecnologia, a Experis fornece talentos com a combinação de competências técnicas a pedido, juntamente com competências interpessoais que são fundamentais para o sucesso empresarial.

Por fim, a Talent Solutions combina as ofertas líderes mundiais de Recruitment Process Outsourcing (RPO), TAPFIN – Managed Service Provider (MSP) e Right Management para fornecer capacidades baseadas em dados que ajudam as organizações na transformação da sua força de trabalho.

A Talent Solutions ajuda as organizações a obter, gerir e desenvolver talentos em escala de forma mais eficaz. Desde a atração e aquisição de talentos até à melhoria, desenvolvimento e retenção de competências, a empresa tira partido da sua tecnologia de RH integrada PowerSuite para fornecer soluções de mão de obra em vários países à escala.