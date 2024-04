SPG: importações dos EUA caem 13 por cento

As importações dos EUA reivindicadas ao abrigo do programa do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) foram de 18,7 mil milhões de dólares em 2023, uma queda homóloga de 13 por cento.

O SPG, que alarga o tratamento pautal preferencial a determinados produtos dos países em desenvolvimento beneficiários, expirou em 31 de dezembro de 2020.

Os cenários? A reautorização do SPG requer um ato do Congresso. O SPG já expirou várias vezes desde a sua adoção em 1974. Cada vez que o SPG foi renovado após um lapso, a renovação foi retroactiva, permitindo que os direitos pagos sobre mercadorias elegíveis para o SPG fossem reembolsados após a reautorização.

O programa SPG previa um tratamento pautal e direitos não recíprocos para determinados produtos importados para os Estados Unidos a partir de países em desenvolvimento beneficiários designados.

O presidente do subcomité comercial da Câmara dos Representantes (House Ways and Means Trade Subcommittee) indicou que tenciona apresentar um projeto de lei para reautorizar o SPG.

Não foi determinado se uma eventual reautorização futura do programa SPG será totalmente retroactiva e qual será a duração dessa reautorização.

SPG

Em 2023, as importações do SPG representaram menos de 1% de todas as importações de mercadorias dos EUA.

As importações dos beneficiários do SPG que entraram no SPG representaram 9,3% do total das importações provenientes destes países durante o mesmo período.

Por outro lado, as importações do SPG provenientes dos países em desenvolvimento beneficiários do sistema menos desenvolvido diminuíram de 3,8 mil milhões de dólares para 3,3 mil milhões de dólares, ou seja, 12,5%, e representaram 17,9% das importações do SPG.

As principais importações dos EUA ao nível do SH de 6 dígitos reivindicadas ao abrigo do programa SPG durante 2023 foram sacos, bolsas, botas e malas para contentores e peças de ar condicionado.

Os cinco beneficiários do SPG com o valor mais elevado de produtos SPG reclamados em 2023 foram: Indonésia, Tailândia, Camboja, Brasil e Filipinas.

Por outro lado, os cinco PMD beneficiários do SPG com o maior volume de produtos SPG reclamados foram: Camboja, Birmânia, Etiópia, Nepal e Togo.