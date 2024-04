Comércio de etanol entre os EUA e o Brasil: tarifas

Send an email

Entre 2011 e 2017, o comércio de etanol entre os Estados Unidos e o Brasil, os dois maiores produtores e consumidores de etanol do mundo, estava praticamente livre de tarifas.

No entanto, entre setembro de 2017 e janeiro de 2022, o Brasil impôs primeiro um contingente pautal e depois a Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul de 20% sobre todas as importações de etanol, a grande maioria das quais é fornecida pelos Estados Unidos.

Embora a tarifa seja inferior à tarifa consolidada de 35% da Organização Mundial do Comércio (OMC) para o Brasil, o contingente pautal e a TEC reduziram o comércio bilateral de etanol, anteriormente robusto.

Comércio de etanol

O Brasil suspendeu temporariamente a tarifa, com efeitos a partir de 23 de março de 2022, mas essa suspensão expirou em 31 de janeiro de 2023, altura em que a tarifa foi reinstituída a 16%.

A tarifa aumentou então para 18% em 2024.

De acordo com o Representante Comercial da Casa Branca (USTR), os EUA continuam a trabalhar com o Brasil para reduzir sua tarifa de etanol, a fim de fornecer tratamento recíproco para o comércio de etanol entre os EUA e o Brasil.

As tarifas impostas pelo Brasil e pela China ao etanol importado dos Estados Unidos tiveram um efeito negativo na procura de exportação destes mercados. As tarifas da China permanecem inalteradas.

Essas tarifas provavelmente resultarão em exportações limitadas de etanol para o Brasil em 2024 ou 2025.

Produção dos EUA

A indústria do etanol é competitiva, com mais de 200 usinas de etanol apenas nos Estados Unidos.

Atualmente, a grande maioria utiliza o milho como matéria-prima. A sua rentabilidade depende em grande medida das flutuações entre o preço do milho e o preço do etanol.

De acordo com a Renewable Fuels Association, a indústria de etanol para combustível dos EUA produziu mais de 15,5 mil milhões de galões de etanol em 2023, contra 15,4 mil milhões de galões em 2022.

De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, o consumo total anual de gasolina nos EUA é de aproximadamente 137 bilhões de galões e o total anual de etanol para combustível misturado à gasolina representou aproximadamente 10,4% desse valor em 2023.