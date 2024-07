Souveraineté technologique en Allemagne: KfW 

La souveraineté technologique de l’Allemagne fait partie d’une stratégie visant à réduire les risques liés aux dépendances économiques, a déclaré la KfW.La KfW est une banque de développement allemande qui joue un rôle clé dans le financement de projets économiques et sociaux en Allemagne et dans le monde.Le gouvernement fédéral allemand, en collaboration avec d’autres pays de l’UE, s’efforce depuis des années de renforcer la technologie dans toute l’Europe. Dans ce contexte, ils ont lancé plusieurs projets importants pour améliorer les technologies clés. En outre, avec le European Chip Act, le gouvernement fait un effort majeur pour augmenter la recherche, le développement et la production de semi-conducteurs en Allemagne.

Souveraineté technologique

D’autre part, pour mieux protéger les économies allemande et européenne, le gouvernement modifie sa politique commerciale, selon la KfW.Cela inclut, par exemple, des réformes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des accords commerciaux avec des normes environnementales et sociales élevées, et la protection des investissements. En effet, le gouvernement allemand considère que des négociations réussies avec les pays du MERCOSUR, ainsi qu’avec l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande, le Mexique et l’Australie, sont très importantes.

Les défis

La KfW a noté que l’invasion russe de l’Ukraine a montré la nécessité pour l’UE et ses États membres d’adapter leurs politiques économiques et financières à la nouvelle réalité géopolitique. Elle a également mis en évidence l’importance de réduire les risques associés aux dépendances économiques.En réponse, le gouvernement fédéral prend des mesures pour améliorer l’offre de main-d’œuvre. Par exemple, il rend l’Allemagne plus attrayante pour les travailleurs qualifiés venant de l’étranger. Dans le même temps, le gouvernement souhaite mieux utiliser le potentiel national. À cette fin, il concentre ses efforts sur l’emploi des chômeurs et sur l’amélioration des incitations et des possibilités d’emploi, en particulier pour les personnes âgées et les personnes à la recherche d’un revenu supplémentaire.En outre, pour promouvoir une allocation efficace du capital et stimuler l’investissement, il est nécessaire de renforcer les marchés des capitaux et d’améliorer les conditions de financement. C’est pourquoi le gouvernement fédéral soutient la création d’une Union des marchés de capitaux au sein de l’Union européenne. Il s’efforce également de rendre l’Allemagne plus attrayante pour les investisseurs, les entrepreneurs et les jeunes entreprises innovantes. À cette fin, il a mis en œuvre la loi sur le financement futur (Zukunftsfinanzierungsgesetz), qui vise à améliorer les conditions de financement et à contribuer au développement futur des entreprises.