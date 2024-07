Soberania tecnológica na Alemanha: KfW 

A soberania tecnológica na Alemanha faz parte de uma estratégia para reduzir os riscos decorrentes das dependências económicas, afirmou o KfW.O KfW é um banco de desenvolvimento alemão que desempenha um papel fundamental no financiamento de projectos económicos e sociais na Alemanha e em todo o mundo.O governo federal alemão, juntamente com outros países da UE, tem vindo a trabalhar há anos para reforçar a tecnologia em toda a Europa. Neste contexto, foram lançados vários projectos importantes para melhorar as tecnologias-chave. Além disso, com a Lei Europeia dos Chips, o governo está a fazer um grande esforço para aumentar a investigação, o desenvolvimento e a produção de semicondutores na Alemanha.

Soberania tecnológica

Por outro lado, para melhor proteger as economias alemã e europeia, o governo está a alterar a sua política comercial, segundo o KfW.Isto inclui, por exemplo, reformas na Organização Mundial do Comércio (OMC), acordos comerciais com elevados padrões ambientais e sociais e proteção do investimento. De facto, o governo alemão considera muito importante o sucesso das negociações com os países do MERCOSUL, bem como com a Índia, Indonésia, Tailândia, México e Austrália.

Desafios

O KfW observou que a invasão russa da Ucrânia mostrou a necessidade de a UE e os seus Estados-Membros adaptarem as suas políticas económicas e financeiras à nova realidade geopolítica. Destacou também a importância de reduzir os riscos associados às dependências económicas.Em resposta, o governo federal está a tomar medidas para melhorar a oferta de trabalho. Por exemplo, está a tornar a Alemanha mais atraente para os trabalhadores qualificados do estrangeiro. Ao mesmo tempo, o governo quer aproveitar melhor o potencial interno. Para o efeito, está a concentrar os seus esforços na contratação de desempregados e na melhoria dos incentivos e oportunidades de emprego, especialmente para os idosos e para aqueles que procuram um rendimento adicional.Além disso, para promover uma alocação eficiente de capital e estimular o investimento, é necessário fortalecer os mercados de capitais e melhorar as condições de financiamento. Por isso, o Governo Federal apoia a criação de uma União dos Mercados de Capitais na União Europeia. Além disso, está a trabalhar para tornar a Alemanha um local mais atrativo para investidores, empresários e empresas inovadoras em fase de arranque. Para o efeito, implementou a Lei do Financiamento do Futuro (Zukunftsfinanzierungsgesetz), que visa melhorar as condições de financiamento e contribuir para o desenvolvimento futuro das empresas.