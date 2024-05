Snacks nutritionnels: tendances du marché

La société américaine Stryve Foods a mis en évidence un certain nombre de tendances de consommation aux États-Unis qui continueront à stimuler la croissance de la catégorie des snacks nutritionnels.

Stryve Foods se concentre sur la production de viande séchée à l’air et de snacks à base de viande.

Ses produits sont fabriqués à partir de bœuf et d’épices, ne sont jamais cuits, contiennent généralement zéro gramme de sucre et sont exempts de MSG, de gluten, de nitrates, de nitrites et de conservateurs.

Les tendances de consommation signalées aux États-Unis sont les suivantes:

L’attention accrue portée par les consommateurs à la santé et au bien-être.

Des conseils nutritionnels recommandant une consommation accrue de repas plus petits et plus fréquents tout au long de la journée.

La préférence pour des en-cas pratiques et «meilleurs pour vous».

Le désir de réduire la consommation de glucides et de sucres.

Préférence pour les en-cas et autres aliments sans additifs ni conservateurs.

Snacks nutritionnels

Stryve estime que ses produits intéressent les consommateurs qui ont un mode de vie actif et qui recherchent des en-cas riches en protéines et pauvres en glucides, et dont beaucoup n’achètent pas d’en-cas à base de viande.

Selon des études antérieures examinées par la direction de Stryve, l’entreprise pense que moins d’un tiers de ses consommateurs cibles, ceux qui recherchent des en-cas sains aux États-Unis, ont acheté un en-cas à base de viande au cours des 12 derniers mois.

Projection

Alors que Statista prévoit que le marché des snacks sains dépassera 150 milliards de dollars d’ici 2030, Stryve estime que la catégorie des snacks à base de viande représente à elle seule environ 10 milliards de dollars aujourd’hui.

Stryve pense pouvoir tirer parti de ses relations avec ses clients détaillants et distributeurs pour lancer de nouveaux produits, marques et extensions de marques, accroître la reconnaissance des consommateurs et continuer à développer sa plateforme de snacks sains.

Le portefeuille actuel de produits de Stryve se compose principalement de snacks de viande séchée à l’air commercialisés sous les marques Stryve, Kalahari, Braaitime et Vacadillos.

Par conséquent, les produits de Stryve conviennent aux régimes Keto et Paléo. En outre, sur la base de la densité des protéines et de la teneur en sucre, Stryve estime que ses snacks à base de viande séchée à l’air sont parmi les snacks les plus sains et les plus stables disponibles aujourd’hui.