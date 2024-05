Snacks nutricionais: tendências de mercado

Send an email

A Stryve Foods, sediada nos EUA, destacou uma série de tendências de consumo nos EUA que continuarão a impulsionar o crescimento da categoria de snacks nutricionais.

A Stryve Foods centra-se na produção de carne seca ao ar e de snacks à base de carne.

Os seus produtos são feitos de carne de vaca e especiarias, nunca são cozinhados, contêm geralmente zero gramas de açúcar e não contêm MSG, glúten, nitratos, nitritos e conservantes.

As tendências de consumo registadas nos EUA incluem:

Maior atenção do consumidor à saúde e ao bem-estar.

Orientações nutricionais que recomendam um maior consumo de refeições mais pequenas e mais frequentes ao longo do dia.

Preferência por snacks práticos e «melhores para si».

Desejo de reduzir a ingestão de hidratos de carbono e açúcar.

Preferência por snacks e outros alimentos sem aditivos e conservantes.

Snacks nutricionais

A Stryve acredita que os seus produtos apelam aos consumidores interessados num estilo de vida ativo que procuram opções de snacks com elevado teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono, muitos dos quais não compram atualmente snacks de carne.

De acordo com estudos anteriores analisados pela direção da Stryve, a empresa acredita que menos de um terço dos seus consumidores-alvo, aqueles que procuram snacks saudáveis nos EUA, compraram um snack de carne nos 12 meses anteriores.

Projeção

Embora a Statista preveja que o mercado dos snacks saudáveis ultrapasse os 150 mil milhões de dólares até 2030, a Stryve estima que a categoria dos snacks de carne, por si só, representa atualmente cerca de 10 mil milhões de dólares.

A Stryve acredita que pode tirar partido das suas relações com os seus clientes retalhistas e distribuidores para lançar novos produtos, marcas e extensões de marca, aumentar o reconhecimento dos consumidores e continuar a expandir a sua plataforma de snacks saudáveis.

A atual carteira de produtos da Stryve consiste principalmente em snacks de carne seca ao ar, comercializados sob as marcas Stryve, Kalahari, Braaitime e Vacadillos.

Como resultado, os produtos da Stryve são adequados para as dietas Keto e Paleo. Além disso, com base na densidade proteica e no teor de açúcar, a Stryve acredita que os seus snacks de carne seca ao ar são alguns dos snacks mais saudáveis e mais estáveis disponíveis atualmente.