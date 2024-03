A lei americana que implementa o T-MEC atribuiu 180 milhões de dólares ao Departamento do Trabalho (DOL) para programas de assistência técnica destinados a apoiar as reformas do sistema de justiça laboral no México.

Esse orçamento inclui subvenções para apoiar o reforço das capacidades centradas nos trabalhadores, combater o trabalho forçado e o trabalho infantil e reduzir a discriminação no local de trabalho no México.

Até ao final de 2023, o DOL tinha concedido esses 180 milhões de dólares.

Em 2023, o USTR continuou a trabalhar em estreita colaboração com os funcionários mexicanos do comércio e do trabalho para garantir a implementação efectiva das reformas constitucionais e legislativas mexicanas, que exigem a criação de novos tribunais do trabalho e a reforma do sistema de administração da justiça do trabalho do México.

Também durante o ano passado, o governo dos EUA activou 13 vezes acções ao abrigo do Mecanismo de Resposta Rápida T-MEC e negociou quatro medidas correctivas.

Os Estados Unidos lançaram o primeiro painel de resolução de litígios ao abrigo do mecanismo e trabalharam em colaboração com o México para resolver com êxito vários casos.

Do ponto de vista do USTR, estas acções demonstram o empenho dos EUA na aplicação do T-MEC e mostram que o mecanismo está a funcionar, como previsto, para obter vitórias rápidas e significativas para os trabalhadores no terreno e promover uma corrida para o topo.

Sistema de justiça laboral

A fim de assegurar uma supervisão e recursos adequados para a aplicação das obrigações laborais decorrentes do USMCA, a Lei de Implementação do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (19 U.S.C. § 4501-4732 (2020)) atribui 30 milhões de dólares ao longo de quatro anos ao USTR e ao DOL para a aplicação da lei e prevê que o DOL coloque até cinco adidos laborais na Embaixada e nos consulados dos EUA no México.

O DOL colocou o quinto adido laboral em 2023 e todos trabalham em estreita colaboração com o Representante Comercial Sénior do USTR, bem como com os funcionários do Departamento de Estado dos EUA na Embaixada dos EUA na Cidade do México.

Reforma laboral

Os recursos atribuídos também apoiaram a criação e o funcionamento de um Comité Interagências de Acompanhamento e Aplicação da Legislação Laboral (o Comité) para coordenar o acompanhamento e a aplicação das disposições laborais do T-MEC, com especial destaque para o histórico processo de reforma laboral do México.

O Comité, co-presidido pelo Representante Comercial dos EUA e pelo Secretário do Trabalho dos EUA, foi criado em 2020 e reuniu-se periodicamente ao longo de 2023 para analisar as questões relativas aos direitos laborais no México.

De acordo com a Lei de Implementação do T-MEC, o Comité elaborou relatórios a cada 180 dias e transmitiu-os ao Comité de Finanças do Senado e ao Comité de Formas e Meios da Câmara.