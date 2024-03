O que aconteceu aos 139,000 acordos de negociação colectiva no México? A maior parte deles já não é válida, de acordo com o USTR dos Estados Unidos.

Para recordar: um acordo coletivo de trabalho é um acordo laboral entre empregadores e sindicatos que regula aspectos da relação laboral, como salários, férias, horários de trabalho e feriados.

O Acordo México-EUA-Canadá (T-MEC) inclui um Anexo ao Capítulo Laboral que exige que o México reforme o seu sistema de justiça laboral antes da sua entrada em vigor para garantir que os trabalhadores têm o direito de votar por escrutínio secreto para eleger os líderes sindicais e para aprovar ou rejeitar acordos de negociação colectiva novos e existentes.

Acordos de negociação colectiva

O México promulgou estas reformas do direito do trabalho em 2019, dando a si próprio quatro anos para implementar plenamente o funcionamento de um novo Centro Federal de Conciliação e Registo do Trabalho, um sistema de centros de conciliação locais e tribunais do trabalho em todo o país.

O período de quatro anos terminou em 1 de maio de 2023.

Esse era também o prazo para os sindicatos submeterem os acordos colectivos de trabalho existentes à data da reforma a um voto secreto de aprovação ou «legitimação» pelos trabalhadores.

A maioria dos 139.000 acordos colectivos de trabalho registados junto do governo não foram sujeitos a um voto de legitimação.

Os que não o foram deixaram de ser válidos em resultado das alterações implementadas nas reformas laborais do México.

No entanto, os empregadores continuam a ser responsáveis, ao abrigo da legislação mexicana, por continuar a conceder quaisquer benefícios de negociação colectiva concedidos ao abrigo das convenções colectivas invalidadas que sejam superiores aos previstos na lei.

Reuniões bilaterais

Ao longo de 2023, o USTR observou que o governo dos EUA continuou a consultar estreitamente o governo mexicano sobre a implementação da reforma para garantir o cumprimento das obrigações do México sob o T-MEC, inclusive por meio do Comitê Interagencial de Supervisão e Conformidade do Trabalho.

O Comité Interagências do Trabalho, criado em 2020 e copresidido pelo USTR e pelo Secretário do Trabalho dos EUA, reuniu-se regularmente em 2023 para analisar questões de direitos laborais no México e preparar relatórios para o Congresso dos EUA.