Os 13 casos do Mecanismo de Resposta Rápida do T-MEC

Os Estados Unidos iniciaram o Mecanismo de Resposta Rápida (MRR) 13 vezes em 2023, solicitando uma revisão pelo governo do México por alegadas recusas de direitos em várias instalações.

Além disso, os Estados Unidos e o México decidiram sobre quatro vias de recurso durante o período em análise e os Estados Unidos lançaram o primeiro painel de resolução de litígios ao abrigo do MRR.

O que é o Mecanismo de Resposta Rápida?

O MRR dá a qualquer parte interessada a oportunidade de solicitar ao governo dos EUA que inicie um processo com base em provas suficientes e credíveis de que os direitos dos trabalhadores estão a ser negados numa instalação específica no México.

Esses direitos incluem o direito à liberdade de associação e negociação colectiva, que são garantidos tanto pela legislação mexicana como pelos termos do T-MEC.

Mecanismo de Resposta Rápida

Do ponto de vista da Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR), o trabalho realizado através do mecanismo produziu resultados concretos e positivos para os trabalhadores, tais como a reintegração e o pagamento de salários em atraso aos trabalhadores despedidos, o aumento das oportunidades para os sindicatos se organizarem e competirem em pé de igualdade, eleições livres e justas para a representação sindical em que os trabalhadores escolheram sindicatos para os representar e novos acordos de negociação colectiva com melhorias substanciais nos salários e nas condições de trabalho.

Conciliadores

Através da cooperação internacional do Serviço Federal de Mediação e Conciliação dos Estados Unidos (FMCS), foram realizadas várias rondas do curso de formação em técnicas de conciliação laboral em várias entidades no México.

De setembro de 2022 a junho de 2023, foram formados 334 juízes, funcionários judiciais e conciliadores, entre outros funcionários envolvidos nos processos ligados ao novo procedimento da justiça do trabalho.

Foram também realizadas dezanove rondas de formação, oito para conciliadores do Centro Federal de Conciliação e Registo Laboral (CFCRL) e as restantes 11 para funcionários públicos dos Centros Locais de Conciliação da Cidade do México, Chihuahua, Nuevo León, Puebla e Tamaulipas, bem como para funcionários dos tribunais da Cidade do México, Guerrero, Nayarit, Sonora e Tamaulipas.

De janeiro de 2021 a junho de 2023, 669 funcionários receberam formação através deste projeto de cooperação.