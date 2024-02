Regras de origem automóvel T-MEC: USTR

Em 22 de novembro de 2023, o Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) solicitou comentários e aviso de audiências públicas sobre o funcionamento do Acordo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no que diz respeito às regras de origem automóvel.

O USTR recebeu então 18 comentários de várias partes interessadas, incluindo representantes de sindicatos como o United Auto Workers (UAW) e o Labor Advisory Committee for Trade Negotiations and Trade Policy (LAC); associações da indústria automóvel como o American Automotive Policy Council (AAPC), Autos Drive America (ADA), a Mexican Automotive Industry Association (AMIA), entre outras; e empresas da indústria como o Volkswagen Group of America (VWGoA) e a Daimler Truck AG.

Os comentários sugerem três tipos de propostas ou linhas de ação a implementar: técnicas, para melhorar a implementação dos requisitos de origem estabelecidos no TMEC; substanciais, que implicam modificações de grande alcance para o sector no tratado; e rigorosas, que sugerem a implementação de acções severas para a implementação e aplicação do tratado.

Entre as propostas técnicas, destacam-se as seguintes, segundo a consultoria Ansley:

No que diz respeito à emissão anual da certificação do aço e do alumínio e da VLC, alguns comentários sugerem que esta deve ser solicitada 60 dias após o início do período de certificação, enquanto outros propõem que deixe de ser solicitada aos exportadores mexicanos e canadianos.

Cumprir a decisão do painel de resolução de litígios sobre o litígio relativo às regras de origem entre os EUA e o sector automóvel (USA-MEX-CDA-2022-31-01), incluindo não condicionar os fabricantes de equipamento original (OEM) a respeitar a interpretação dos EUA dos requisitos de origem no que diz respeito ao cálculo do RCV para a concessão da aprovação de regimes transitórios alternativos; e acrescentar aos regulamentos uniformes os exemplos práticos da metodologia de cálculo para componentes essenciais desenvolvida pelo Canadá. Tal permitiria um cálculo adequado das peças individuais e das peças do super-núcleo.

Trabalhar em conjunto com o México e o Canadá para desenvolver o Manual de Auditoria T-MEC nos termos do artigo 5.19.3(b), que estabelece um subcomité trilateral para desenvolver e melhorar o Manual de Auditoria da NAFTA de 1994.