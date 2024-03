Send an email

SilverCrest aumenta as vendas de barras doré de ouro e prata em 400% no México

A SilverCrest Metals aumentou as suas vendas de barras doré de ouro e prata na sua mina de Las Chispas, no México, em 400% em relação ao ano anterior em 2023.

Por um lado, as vendas de barras de ouro doré aumentaram 411% para 58.200 onças.

Por outro lado, as suas vendas de barras doré de prata aumentaram 402% para 5,62 milhões de onças.

Quanto a essa mina, em julho de 2023, a empresa anunciou os resultados do Relatório Técnico que confirmou uma forte economia com uma produção média anual estimada de 57.000 onças/ano de ouro e 5,5 milhões de onças/ano de prata, ou 10,0 milhões de onças/ano AgEq, para os primeiros sete anos completos.

Usando uma taxa de desconto de 5% e preços médios de ouro e prata de US$ 1.800 e US$ 23,00 por onça, respetivamente, como caso base, Las Chispas gera um valor presente líquido após impostos de US$ 549,9 milhões.

SilverCrest

As barras doré produzidas na operação de Las Chispas têm teores variáveis de ouro e prata e um rácio variável de ouro para prata, dependendo principalmente dos graus correspondentes de ouro e prata do material de alimentação que está a ser processado num determinado momento.

O ouro e a prata doré produzidos em Las Chispas requerem refinação adicional por refinarias externas antes de serem comercializados sob a forma de barras de ouro.

SilverCrest tem-se comprometido com compradores e refinadores de ouro e prata e tem feito arranjos para transportar com segurança, refinar e vender o doré.

O ouro e a prata doré podem ser facilmente vendidos em muitos mercados em todo o mundo e o preço de mercado pode ser determinado pela procura.

Os preços de mercado do ouro e da prata são os principais impulsionadores da rentabilidade da empresa, podem sofrer grandes flutuações e são afectados por uma série de factores macroeconómicos, incluindo padrões de consumo globais ou regionais, oferta e procura de ouro e prata, e condições políticas e económicas nos principais países produtores e consumidores de ouro e prata em todo o mundo.

Perfil da empresa

A SilverCrest é uma produtora de metais preciosos sediada em Vancouver, Canadá, com uma iniciativa contínua para aumentar os seus activos de prata e ouro, expandindo os recursos e reservas actuais, adquirindo, descobrindo, desenvolvendo e operando projectos de metais preciosos de elevado valor nas Américas.

O foco principal da empresa é operar a sua operação de prata-ouro Las Chispas, que consiste em 28 concessões com uma área estimada de 1.401 hectares.

A operação está localizada a aproximadamente 180 km a nordeste de Hermosillo, Sonora, México.

A SilverCrest tem uma carteira de três outras propriedades de exploração mineral em Sonora, México, que consistem nas propriedades El Picacho, Cruz de Mayo e Angel de Plata.