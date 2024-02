Coeur Mining: produção de ouro e prata nas suas 4 unidades mineiras

Send an email

A Coeur Mining, sediada nos EUA, comunicou os resultados da produção de ouro e prata das suas quatro unidades mineiras em 2023.

Para começar, o complexo ouro-prata de Palmarejo, localizado no estado de Chihuahua, no norte do México, diminuiu sua produção de ouro em 5,8%, para 100.605 onças, a uma taxa anual.

De 2022 a 2023, a sua produção de prata diminuiu 1,7%, para 6 milhões 591,590 onças.

Em funcionamento desde 2009, a unidade de processamento do complexo Palmarejo é alimentada pelas minas subterrâneas de Guadalupe, Independencia e La Nación.

Coeur Mining

A empresa também realiza actividades de exploração no conjunto de propriedades de Palmarejo.

Separadamente, a Coeur Mining explora a mina de prata e ouro a céu aberto de Rochester, no noroeste do Nevada, EUA, que está em funcionamento desde 1986.

A Coeur Rochester iniciou um grande projeto de expansão em 2020 (POA 11), que consiste na construção de um novo bloco de lixiviação, instalação de trituração, fábrica de processamento e infra-estruturas conexas, que se espera que suportem uma vida útil prolongada da mina.

A construção do POA11 foi concluída no quarto trimestre de 2023. A Coeur Rochester também adquiriu Lincoln Hill, Gold Ridge e ativos de exploração relacionados adjacentes à sua mina de Rochester em 2018.

De 2022 a 2023, a empresa aumentou a sua produção de ouro em Rochester em 11,6%, para 38,775 onças, e a sua produção de prata em 10,8%, para 3 milhões 391 530 onças.

Metais preciosos

A mina de ouro subterrânea de Kensington está localizada ao norte de Juneau, Alasca, e começou a operar em 2010.

Em Kensington, a produção de ouro da empresa caiu 22,3% em 2023, para 84.789 onças.

Finalmente, a mina de ouro de lixiviação a céu aberto Wharf, localizada perto de Lead, Dakota do Sul, foi adquirida pela Coeur em 2015, e sua produção aumentou 17,2% para 93,502 onças.