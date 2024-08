SIAVS do Brasil incluirá carne bovina e laticínios 

O Salão Internacional de Proteína Animal do Brasil (SIAVS) ampliará seu escopo para incluir mais do que apenas suínos e aves.

Agora, na edição de 2024, ela também incluirá:

Carne bovina.

Produtos lácteo s.

Carne de peixes de criação.

Outras cadeias que compõem a produção de proteína animal no Brasil.

O SIAVS tradicionalmente representa a avicultura e a suinocultura no Brasil, integrando todos os elos, desde fornecedores até produtores e exportadores de aves, suínos, ovos, patos, perus e outras proteínas.

O SIAVS conta com a participação de empresas de máquinas e equipamentos, casas genéticas, laboratórios, empresas de insumos biológicos e farmacêuticos e empresas de logística, entre vários outros fornecedores da cadeia produtiva.

Programado para os dias 6, 7 e 8 de agosto de 2024, no novo Distrito Anhembi, em São Paulo, esse evento contará com a presença de:

2.500 produtores.

25.000 visitantes.

10 marcas de proteína animal.

31 expositores.

2.500 participantes do congresso.

5 países.

80 palestrantes.

40 empresas de saúde animal.

40 empresas de insumos.

SIAVS

A edição de 2024 do SIAVS terá uma grande novidade: sua área será 35% maior do que a do evento anterior, atingindo cerca de 25 mil metros quadrados.

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), nesta edição, as empresas de proteína animal realizarão diversas ações de imagem e terão reuniões com supermercados, varejistas e atacadistas do Brasil.

Elas também terão a oportunidade de interagir com importadores presentes no evento.

Para os organizadores, o evento de 2022 foi um sucesso para o agronegócio, com quase 550 milhões de dólares em exportações em apenas três dias.

Desta vez, além dos frigoríficos, o SIAVS contará com a presença de empresas de equipamentos, insumos biológicos e farmacêuticos, ração animal, prestadores de serviços, empresas de genética, entre outros participantes importantes da cadeia produtiva.

Além dos expositores, o SIAVS oferecerá um extenso programa de conferências. Entre elas, iniciativas tradicionais, como o Painel CEO, com os líderes dos principais agronegócios do país, além de novas sessões focadas em temas técnicos e atuais.

Durante a cerimônia de abertura, também será realizado o maior encontro político das indústrias do Brasil.

Estarão presentes líderes dos poderes executivo e legislativo nacionais, além dos principais estados produtores.