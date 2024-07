Leites e fórmulas lácteas do Grupo Lala

O Grupo Lala, uma empresa centrada na produção de produtos lácteos e bebidas, tem nove marcas de leites e fórmulas lácteas.Os seus produtos são principalmente vendidos sob as seguintes marcas e sub-marcas: LALA, Nutri, Boreal, LALA 100, Borden, Monarca, Siluette, Los Volcanes e Queen.

Algumas características das fórmulas lácteas:

A sua origem é industrial.

São feitas a partir de leite de vaca, soja ou outras fontes e modificadas para serem substitutas do leite materno.

No segmento infantil, podem conter aditivos como ácidos gordos ómega 3 e ómega 6, probióticos e outros nutrientes essenciais para o desenvolvimento do bebé.

Nutri, a marca líder do Grupo Lala em fórmulas lácteas, alavancada no conceito nutricional “Lactipro”, uma mistura de aditivos nutricionais, tem como objetivo ajudar os consumidores a continuarem a satisfazer as suas necessidades nutricionais a um preço conveniente. Com Nutri como porta-estandarte, a empresa avançou com uma estratégia de reforço da marca, comunicando que Nutri também tem iogurtes, queijos, presuntos e salsichas.

Resultados financeiros

Estas são as vendas líquidas da empresa nos últimos seis anos, em milhões de pesos:

2018: 75,419

2019: 75,784

2020: 80,831

2021: 81,944

2022: 93,368

2023: 98,987

O leite

Em 2023, a empresa integrou 100% do seu portefólio Lala numa nova embalagem, que visa melhorar a experiência global do consumidor, oferecendo uma melhor aderência e, sobretudo, um melhor serviço, graças à sua tampa de boca larga.O Grupo Lala oferece diversos tipos de leite: integral, semidesnatado, light, sem lactose, light sem lactose, o novo integral sem lactose, e leites especializados como o LALA 100 +Proteína e o LALA 100 +Cálcio, leites com mais proteína e mais cálcio voltados para o consumidor que busca cada vez mais atributos funcionais no consumo de leite para melhorar o seu dia a dia. A empresa continua a manter a sua oferta de portefólio diferenciado e a conseguir uma presença crescente em vários canais como o tradicional ou o clube de preços, onde o Lala 100 tem as seguintes versões: +Proteína, +Cálcio e Low Carb. Também em 2023, deu-se continuidade à estratégia de renovação do Leche UHT Volcanes, um leite que faz parte de uma plataforma de produtos lácteos posicionados no segmento premium.

Algumas características do leite: