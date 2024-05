Send an email

Impostos sobre as bebidas açucaradas no México e Colômbia

Os governos do México, Panamá e Colômbia cobram impostos sobre as bebidas açucaradas com o objetivo de reduzir o consumo entre a população.

Estes governos consideram que os seus impostos são uma das formas de reduzir a obesidade, o excesso de peso e as doenças relacionadas, como a diabetes.

O México impõe um imposto especial de consumo sobre a produção, venda e importação de bebidas com adição de açúcar e xarope de milho com elevado teor de frutose.

Depois de este imposto especial de consumo ter sido de 1,5086 pesos por litro em 2023, aumentou para 1,5737 pesos por litro em 2024.

Embora este imposto se aplique apenas à primeira venda, em 2025 estará sujeito a um aumento anual com base na taxa de inflação do ano anterior.

Desde 2014, o México impôs um imposto especial sobre a produção e os serviços (STPS) sobre as bebidas açucaradas.

Nesse ano, foi cobrado cerca de 1 peso por litro (aproximadamente 10% do preço da bebida).

Bebidas açucaradas

O Governo panamiano aplica um imposto especial de consumo de 7,0% às bebidas gaseificadas com mais de 7,5 gramas de açúcar ou de qualquer edulcorante calórico por 100 ml.

Também impõe um imposto de 10,0% sobre xaropes, pós e concentrados utilizados para produzir bebidas açucaradas.

Desde 2014, o Panamá aplica um imposto sobre este tipo de bebidas.

A partir de 1 de janeiro de 2020, o Panamá impõe um imposto especial de consumo de 5,0% sobre as bebidas não gaseificadas com mais de 7,5 gramas de açúcar ou qualquer adoçante calórico por 100 ml, quer sejam importadas ou produzidas localmente.

Prevenção

Finalmente, a FEMSA observou que a Colômbia cobra um imposto de 28 pesos colombianos para bebidas que contêm de 6 a 10 gramas de açúcar adicionado por 100 ml.

A Colômbia também aplica um imposto de 55 pesos colombianos para bebidas com mais de 10 gramas de açúcar adicionado por 100 ml.

Em 2025, este imposto será de 38 pesos colombianos para as bebidas que contenham entre 5 e 9 gramas de açúcar adicionado por 100 ml e de 65 pesos colombianos para as bebidas com mais de 9 gramas de açúcar adicionado por 100 ml.

A partir de 2026, o imposto correspondente será aumentado anualmente na mesma percentagem que a UVT (Unidade de Valor Impositivo).