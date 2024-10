Setor global de tintas de impressão: verde e à base de óleo 

O setor global de tintas de impressão está passando por uma transformação. Muitas empresas estão se afastando das tintas à base de petróleo. Em vez disso, estão optando por tintas mais sustentáveis e ecologicamente corretas. Isso foi destacado pela empresa norte-americana Nocopi Technologies.

As mudanças tecnológicas nesse setor continuam em diferentes partes do mundo. Por exemplo, a DIC Corporation do Japão lançou recentemente uma nova tinta curável por ultravioleta (UV) altamente sensível que é compatível com diodos emissores de luz (LEDs) e oferece melhor capacidade de impressão.

Os novos revestimentos de selagem térmica agora incluem um selante à base de água para embalagens farmacêuticas de impressão direta (PTP). Além disso, eles apresentam um selante térmico com alta resistência a baixas temperaturas. Esse último é comumente usado em vários tipos de recipientes, como filmes de cloreto de polivinila (PVC).

A empresa também lançou um verniz de sobreimpressão inovador. O verniz da DIC oferece o mesmo nível de resistência ao calor que os produtos tradicionais. Entretanto, ele não contém algodão nitrificado nem formaldeído.

Setor global de tintas de impressão

Em 2023, o setor global de tintas de impressão usará 3.295 milhões de toneladas de tinta. Esse número vem do relatório da Smithers, intitulado “The future of water-based versus solvent printing to 2028”.

O mercado de tintas de impressão à base de água abrange tanto as vendas de tintas de impressão à base de água quanto os serviços relacionados. Essas tintas são essenciais para a impressão em tecido e papel. Elas também são conhecidas como tintas aquosas e incluem tintas com corantes e pigmentadas. Elas podem ser ainda mais segmentadas por tipo em três categorias principais: tintas acrílicas à base de água, tintas maleicas à base de água e tintas de goma-laca à base de água.

Meio ambiente

As demandas dos clientes parecem estar mudando com a tendência de uso de tintas de impressão mais “verdes”.

Em 2023, aproximadamente 36% das vendas de tintas da Nocopi Technologies serão de tintas de impressão “verdes”. Em comparação, em 2022, essa porcentagem era de 38%.

À medida que o mercado de tintas de impressão “verdes” continua a crescer, a Nocopi Technologies planeja avançar no sentido de tornar seus produtos mais sustentáveis e ecologicamente corretos. Na verdade, a empresa está procurando deixar de produzir tintas à base de petróleo.

Os principais ingredientes de uma tinta incluem pigmentos, corantes, resinas, surfactantes e sicativos. Eles também incluem óleos, solventes, água, ceras e outros aditivos.