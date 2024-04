A produção da Braskem e a demanda mundial por PE, PP e PVC

Send an email

A Braskem, maior empresa petroquímica da América Latina, destacou a crescente demanda mundial por Polietileno (PE), Polipropileno (PP) e Policloreto de Vinila (PVC).

A demanda global por PE, PP e PVC em 2023 foi estimada em 117 milhões de toneladas métricas, 85 milhões de toneladas métricas e 46 milhões de toneladas métricas, respetivamente, de acordo com a CMA.

Para que são utilizados estes produtos? O PE é utilizado em embalagens, bens de consumo, fibras, têxteis, tubos, automóvel, cablagem e construção; enquanto o PP é utilizado na indústria automóvel e do mobiliário, em bens de consumo e em embalagens e etiquetas. Em ambos os casos, entre outras aplicações industriais.

O PVC é utilizado em infraestrutura e construção civil para aplicações em tubos e perfis, como portas e janelas, além de encanamentos, fiação elétrica, pisos e como substituto da borracha.

Braskem

Entre 2024 e 2028, a demanda global por PE, PP e PVC deve crescer em média 3,5%, 4,0% e 3,9% ao ano, respetivamente, de acordo com a CMA.

A Braskem disse que isso se deve à forte dinâmica do mercado final, ao crescimento do produto interno bruto global e aos gastos em projetos de infraestrutura e construção.

É provável que os polímeros continuem a substituir os materiais tradicionais, como o alumínio, o aço, a madeira e o vidro, nas aplicações em que podem oferecer vantagens em termos de custos e de desempenho.

Plásticos

Uma das maiores produtoras de resinas das Américas, a Braskem é a maior produtora de plásticos das Américas, com base na capacidade de produção anual de suas plantas no Brasil, Estados Unidos e México em 31 de dezembro de 2023, segundo a CMA.

É também a única petroquímica integrada produtora de químicos básicos e polímeros no Brasil, e a maior produtora de PE no México e PP nos Estados Unidos.

Globalmente, a empresa tem uma capacidade instalada mundial de 21,4 milhões de toneladas por ano.

A Braskem produz um portfólio diversificado de produtos petroquímicos e termoplásticos, incluindo polietileno, polietileno verde (biopolímero), polipropileno e PVC.

É líder mundial na produção de PE verde feito a partir do etanol de cana-de-açúcar, 100% verificado pela norma ASTM D6866 da American Society for Testing and Materials.