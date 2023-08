Sementes de algodão GM no México

As únicas sementes de algodão geneticamente modificadas autorizadas no México são variedades obsoletas e, na sua maioria, indisponíveis no mercado mundial, de acordo com um relatório do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

De acordo com produtores de algodão, empresas de descaroçamento e funcionários governamentais do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Sader), o Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais (Semarnat) aprovará em breve novas variedades de sementes de algodão.

No entanto, estas fontes afirmam que as novas variedades têm sete a dez anos, o que não ajudará a aumentar os rendimentos da produção.

Mexico: Cotton Production, Supply and Distribution

No México, a área plantada e os rendimentos são limitados pelo acesso limitado a tecnologias de sementes inovadoras e pelos elevados custos dos factores de produção.

O governo mexicano não aprovou nenhuma autorização de plantio de algodão GM desde 2019.

Sementes de algodão geneticamente modificado

O governo também restringiu as importações de glifosato ao abrigo do Decreto do Milho de fevereiro de 2023, que prevê a eliminação progressiva da utilização de glifosato até 2024.

Alguns produtores de algodão tentaram ultrapassar os desafios de produção que enfrentam investindo em novos sistemas de irrigação que são mais eficientes na utilização da água e dos fertilizantes.

Mas os novos sistemas são dispendiosos e estão sujeitos a danos causados por cortes frequentes de eletricidade.

Mesmo com o financiamento fornecido pelas empresas de descaroçamento, os produtores não têm um verdadeiro incentivo para continuar a investir, tendo em conta as outras limitações de rendimento, incluindo as condições de seca e o acesso limitado a novas variedades de sementes.

Os investimentos em maquinaria mais eficiente e o aumento da capacidade das fábricas poderão permitir que a indústria têxtil mexicana se adapte e responda rapidamente se a procura dos consumidores aumentar.

O USDA afirmou que o algodão americano deverá captar uma quota de 100% das necessidades de importação da indústria têxtil mexicana, devido às preferências em termos de qualidade e consistência, às condições preferenciais de comércio e à proximidade logística.

De acordo com as projecções do governo dos EUA, as importações de algodão para a temporada 2023/24 serão de 900.000 fardos, um aumento de 20 por cento em relação ao ano anterior devido à menor produção esperada.