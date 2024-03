Segmento intermodal da JB Hunt: frota de reboques de tractores

Send an email

A JB Hunt Transport Services, Inc. operava uma frota de 5,944 reboques de trator de propriedade da empresa em seu segmento intermodal no final de 2023, uma queda de 2,3% em relação a 2022.

Também o segmento intermodal, denominado JBI, desta empresa de transporte e logística dos EUA tinha 118.171 reboques de propriedade da empresa em todo o sistema, um aumento de 2,6%, na mesma comparação.

A frota é composta principalmente por contentores high-cube de 53 pés e foi concebida para tirar partido da economia intermodal double-stack e da qualidade superior de condução.

A JB Hunt possui e mantém a sua própria frota de chassis, composta por 100.825 unidades no final de 2023, um aumento anual de 5,5%.

Os contentores e os chassis são concebidos de forma única para que só possam ser combinados para uma produtividade óptima, o que a empresa acredita criar uma vantagem competitiva operacional.

JB Hunt

As ofertas de serviços de transporte do seu segmento JBI utilizam acordos com a maioria dos principais transportadores ferroviários norte-americanos para fornecer soluções de carga intermodal aos seus clientes em todo o território continental dos Estados Unidos, Canadá e México.

O segmento JBI começou a operar em 1989, formando uma parceria única com o que é agora a BNSF Railway Company (BNSF); este foi um acontecimento marcante na indústria e o primeiro acordo que ligou os principais transportadores ferroviários e de camiões num ambiente de serviço conjunto.

Nos anos seguintes, a JBI estabeleceu vários acordos com outros caminhos-de-ferro de classe I.

A JBI depende dos serviços intermodais destes transportadores ferroviários para o movimento subjacente do seu equipamento entre rampas ferroviárias.

Transporte intermodal

Os serviços de recolha e entrega (transporte) na origem e no destino são efectuados por tractores propriedade da JB Hunt para a maior parte das suas cargas intermodais, recorrendo a transportadores terceiros quando tal é económico. Ao efetuar os seus próprios serviços de transporte, a empresa é capaz de fornecer aos seus clientes uma coordenação perfeita e competitiva em termos de custos de movimentos combinados de transporte ferroviário e de transporte.

A JBI também geria 7.567 motoristas no final de 2023, uma diminuição de 5,1%. e contratou 436 camiões de contratantes independentes, menos 29,1% em comparação com 2022.

Em 31 de dezembro de 2023, o número total de funcionários da JBI era de 8.756 (-5,1% em relação ao ano anterior), e a receita do segmento JBI em 2023 foi de US $ 6,21 bilhões, 11,5% menor em relação ao ano anterior.

O segmento JBI inclui carga que é transportada por caminho de ferro durante, pelo menos, parte do movimento e inclui também certas cargas de camiões de reposicionamento transportadas por equipamento da JBI ou por transportadores externos, em que este movimento rodoviário se destina a encaminhar o equipamento da JBI para operações intermodais.