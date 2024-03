Segment intermodal de JB Hunt: flotte de semi-remorques

JB Hunt Transport Services, Inc. exploitait une flotte de 5,944 camions-remorques appartenant à l’entreprise dans son segment intermodal à la fin de 2023, en baisse de 2,3% par rapport à 2022.

Le segment intermodal, appelé JBI, de cette entreprise américaine de transport et de logistique comptait également 118,171 plates-formes de remorques appartenant à une entreprise dans l’ensemble du système, en hausse de 2,6%, dans la même comparaison.

La flotte se compose principalement de conteneurs à haut volume de 53 pieds et est conçue pour tirer parti de l’économie intermodale à double empilement et d’une qualité de roulement supérieure.

JB Hunt possède et entretient son propre parc de châssis, composé de 100,825 unités à la fin de 2023, soit une augmentation de 5,5% d’une année sur l’autre.

Les conteneurs et les châssis sont conçus de manière unique, de sorte qu’ils ne peuvent être combinés que pour une productivité optimale, ce qui, selon la société, crée un avantage concurrentiel opérationnel.

JB Hunt

Les services de transport offerts par le segment JBI reposent sur des accords avec la plupart des grands transporteurs ferroviaires nord-américains pour fournir des solutions de fret intermodal à ses clients sur l’ensemble du territoire continental des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Le segment JBI a commencé ses activités en 1989, en formant un partenariat unique avec ce qui est aujourd’hui BNSF Railway Company (BNSF); il s’agissait d’un événement décisif dans l’industrie et du premier accord liant les principaux transporteurs ferroviaires et de lots complets dans un environnement de service commun.

Au cours des années suivantes, JBI a conclu de nombreux accords avec d’autres chemins de fer de classe I.

JBI s’appuie sur les services intermodaux de ces transporteurs ferroviaires pour le transport sous-jacent de son équipement entre les rampes ferroviaires.

Transport intermodal

Les services de ramassage et de livraison à l’origine et à la destination sont assurés par des tracteurs appartenant à JB Hunt pour la plupart de ses chargements intermodaux, tandis que des transporteurs tiers sont utilisés lorsque cela s’avère économique. En assurant ses propres services de transport, l’entreprise est en mesure de fournir à ses clients une coordination transparente et compétitive des mouvements combinés de transport ferroviaire et de transport.

JBI gérait également 7,567 conducteurs à la fin de 2023, soit une baisse de 5,1%, et louait 436 camions à des entrepreneurs indépendants, soit 29,1% de moins qu’en 2022.

Au 31 décembre 2023, le nombre total d’employés de JBI était de 8,756 (-5,1% en glissement annuel), et les revenus du segment JBI en 2023 étaient de 6,21 milliards de dollars, soit 11,5% de moins en glissement annuel.