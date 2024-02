Sector automóvel: 3 propostas rigorosas nos EUA

No âmbito das observações do sector automóvel no relatório bienal do USTR sobre a aplicação do T-MEC, a Ansley International Consultants sintetizou as três propostas rigorosas seguintes.

Dado o aumento alarmante do investimento no México, em especial por parte da China, propõe-se o aumento das taxas dos direitos aduaneiros da nação mais favorecida (NMF) sobre os automóveis e as peças para automóveis e, em especial, sobre os veículos eléctricos e os componentes conexos.

Reforçar a aplicação e o cumprimento dos compromissos assumidos nos tratados em matéria de trabalho.

Prestar maior atenção ao aumento do investimento no México proveniente da China no sector automóvel e realizar progressos na normalização dos critérios de controlo do investimento estrangeiro na região da América do Norte.

Sector automóvel

Foram enviados ao USTR 18 comentários do sector automóvel.

De um modo geral, as partes interessadas também solicitam

Implementar de forma óptima os compromissos relacionados com os requisitos de origem aplicáveis ao sector. Analisar a aplicação e o funcionamento do T-MEC, a fim de determinar se as disposições em matéria de origem devem ser adaptadas aos cenários actuais enfrentados pelo sector.

Tendo em conta a revisão de 2026 do T-MEC, é necessário proporcionar ao sector uma maior clareza sobre o funcionamento dos requisitos de origem.

O persistente desequilíbrio comercial no sector automóvel entre os Estados Unidos e o México, bem como o aumento do investimento direto estrangeiro da China no México, estão a alertar a indústria automóvel mexicana antes das campanhas políticas que antecedem as eleições presidenciais nos EUA.

A indústria automóvel é altamente sensível e politicamente relevante para os Estados Unidos, e a expressão de insatisfação e incerteza do sector deverá refletir-se na narrativa política dos EUA durante 2024.

Análise

As sugestões apresentadas pelas partes interessadas relevantes da indústria automóvel às autoridades dos EUA devem ser tidas em consideração no âmbito das estratégias do México para o processo de revisão conjunta do funcionamento do T-MEC em 2026.

O sector automóvel também apresentou propostas técnicas e substantivas ao USTR.

Alguns dos que apresentaram propostas foram:

United Auto Workers (UAW).

Comité Consultivo do Trabalho para as Negociações Comerciais e a Política Comercial (LAC).

Volkswagen.

Daimler Truck AG.

Autos Drive America (ADA).

Conselho Americano de Política Automotiva (AAPC).

Associação Mexicana da Indústria Automóvel ( AMIA ).