Secteur automobile: 3 propositions sévères aux Etats-Unis

Dans le cadre des commentaires du secteur automobile dans le rapport biennal de l’USTR sur la mise en œuvre du ACEUM, Ansley International Consultants a synthétisé les trois propositions sévères suivantes.

Compte tenu de l’augmentation alarmante des investissements au Mexique, en particulier de la part de la Chine, il est proposé d’augmenter les droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) sur les automobiles et les pièces détachées, et en particulier sur les véhicules électriques et leurs composants.

Renforcer la mise en œuvre et l’application des engagements pris dans le cadre des traités sur les questions du travail.

Accorder une plus grande attention à l’augmentation des investissements chinois au Mexique dans le secteur automobile et progresser dans la normalisation des critères de contrôle des investissements entrants dans la région nord-américaine.

Secteur automobile

Dix-huit commentaires du secteur automobile ont été envoyés à l’USTR.

D’une manière générale, les parties prenantes demandent également

Mettre en œuvre de manière optimale les engagements relatifs aux exigences en matière d’origine applicables au secteur. Analyser la mise en œuvre et le fonctionnement du T-MEC afin de déterminer si les dispositions relatives à l’origine doivent être adaptées aux scénarios actuels auxquels l’industrie est confrontée.

À la lumière de la révision du ACEUM en 2026, il est nécessaire de fournir au secteur une plus grande clarté sur le fonctionnement des exigences en matière d’origine.

Le déséquilibre commercial persistant dans le secteur automobile entre les États-Unis et le Mexique, ainsi que l’augmentation des investissements directs étrangers de la Chine au Mexique, mettent en garde l’industrie automobile mexicaine à l’approche des campagnes politiques précédant l’élection présidentielle américaine.

L’industrie automobile est très sensible et politiquement pertinente pour les États-Unis, et l’expression du mécontentement et de l’incertitude du secteur est susceptible de se refléter dans le discours politique américain au cours de l’année 2024.

Révision

Les suggestions faites par les parties prenantes de l’industrie automobile aux autorités américaines devraient être prises en considération dans le cadre des stratégies du Mexique pour le processus d’examen conjoint concernant le fonctionnement du ACEUM en 2026.

Le secteur automobile a également fait des propositions techniques et substantielles à l’USTR.

Voici quelques-unes des personnes qui ont fait des propositions:

United Auto Workers (UAW).

Comité consultatif du travail pour les négociations et la politique commerciales (LAC).

Volkswagen.

Daimler Truck AG.

Autos Drive America (ADA).

Conseil américain de la politique automobile (AAPC).

Association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA).