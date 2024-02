Règles d’origine dans le secteur automobile du ACEUM: USTR

Le 22 novembre 2023, le représentant américain au commerce (USTR) a demandé des commentaires et un avis d’audiences publiques sur le fonctionnement de l’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM) en ce qui concerne les règles d’origine dans le secteur automobile.

L’USTR a ensuite reçu 18 commentaires de diverses parties prenantes, dont des représentants syndicaux tels que l’United Auto Workers (UAW) et le Labor Advisory Committee for Trade Negotiations and Trade Policy (LAC); des associations de l’industrie automobile telles que l’American Automotive Policy Council (AAPC), Autos Drive America (ADA), l’Association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA), entre autres; et des entreprises de l’industrie telles que Volkswagen Group of America (VWGoA) et Daimler Truck AG.

Les commentaires suggèrent trois types de propositions ou de lignes d’action à mettre en œuvre : techniques, afin d’améliorer la mise en œuvre des exigences en matière d’origine énoncées dans le CETM; substantielles, qui impliquent des modifications profondes pour le secteur dans le traité; et rigoureuses, qui suggèrent la mise en œuvre d’actions sévères pour la mise en œuvre et l’application du traité.

Règles d’origine

Parmi les propositions techniques, les suivantes se distinguent, selon le cabinet de conseil Ansley:

En ce qui concerne la délivrance annuelle de la certification de l’acier et de l’aluminium et du certificat de conformité volontaire, certains commentaires suggèrent qu’elle devrait être demandée 60 jours après le début de la période de certification, tandis que d’autres proposent qu’elle ne soit plus demandée aux exportateurs mexicains et canadiens.

Se conformer à la décision du groupe spécial de règlement des différends concernant le litige sur les règles d’origine entre les États-Unis et l’industrie automobile (USA-MEX-CDA-2022-31-01), notamment en ne conditionnant pas les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à respecter l’interprétation américaine des exigences en matière d’origine en ce qui concerne le calcul de la VCR pour l’octroi de l’approbation des régimes transitoires de remplacement; et ajouter aux règlements uniformes les exemples pratiques de la méthode de calcul pour les composants essentiels élaborés par le Canada. Cela permettrait de calculer de manière appropriée les pièces individuelles et super-noyaux.

Travailler conjointement avec le Mexique et le Canada à l’élaboration du manuel d’audit T-MEC en vertu de l’article 5.19.3(b), qui établit un sous-comité trilatéral chargé d’élaborer et d’améliorer le manuel d’audit de l’ALENA de 1994.

Dans la position 8708, ajouter la règle d’origine pour les pièces automobiles destinées au marché de l’après-vente. Actuellement, cette rubrique ne considère la règle que pour les pièces utilisées dans l’équipement d’origine et les pièces de rechange. En revanche, la règle ne s’applique pas aux pièces utilisées par les producteurs pour les accessoires.