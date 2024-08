Schneider National aumenta sua infraestrutura de transporte

A Schneider National, uma das principais empresas de transporte de trator-reboque dos Estados Unidos, aumentou suas participações em 2023.

Com 11.600 tratores no final do ano passado, a empresa se concentra no transporte rodoviário de cargas.

O transporte por caminhão foi responsável por 80,7% do custo total de movimentação de mercadorias nos EUA em 2022. No total, gerou receitas de US$ 940,8 bilhões, de acordo com a American Trucking Associations (ATA).

Frota de veículos

Em 31 de dezembro de 2023, essa era a frota de equipamentos de transporte de propriedade da Schneider National:

Tratores com cabine-leito: 7.200 unidades.

Tratores com cabine diurna: 3.100 unidades.

Outros tratores (tratores de pátio, caminhões retos e tratores de treinamento): 300 unidades.

Reboques: 47.300 unidades.

Contêineres: 27.400 unidades.

Chassis: 23.800.

Em 2022, os caminhões transportaram 61,9% das mercadorias entre os Estados Unidos e o Canadá e 83,5% do comércio com o México.

O valor total dessas mercadorias foi de US$ 948 bilhões, de acordo com a ATA.

Schneider National

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa operava ou alugava aproximadamente 240 propriedades em 40 estados e no México.

Em uma base desagregada, de 2022 a 2023, sua rede aumentou de 48 para 56 centros operacionais, de seis para sete armazéns de distribuição e de 11 para 14 escritórios, com mais de 150 pátios de descarga.

Além disso, a Schneider National opera fisicamente em várias localidades de clientes.

Os centros operacionais próprios ou alugados da empresa em todos os Estados Unidos oferecem gerenciamento no local para dar suporte à rede de transporte para seus segmentos de carga completa e intermodal.

Serviços

Fundada em 1935, a empresa fornece serviços completos de carga de caminhão, intermodais e de logística para uma base de clientes diversificada em todo o território continental dos Estados Unidos, Canadá e México.

A Schneider National tem acordos com a maioria das principais transportadoras ferroviárias norte-americanas para transportar cargas em contêineres.

Ela também fornece movimentação de carga personalizada, equipamentos de transporte, mão de obra, sistemas e serviços de entrega adaptados às necessidades individuais dos clientes, geralmente envolvendo contratos de longo prazo.

Esses acordos são geralmente chamados de serviços dedicados e podem incluir várias coletas e entregas, entregas locais, manuseio de carga, equipamentos especializados e otimização da rede de frete.

Além disso, a empresa fornece serviços de logística abrangentes com uma rede de mais de 50.000 transportadoras terceirizadas qualificadas.

