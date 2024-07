Salvaguarda relativa aos painéis solares dos EUA: o caso do México

O Governo mexicano solicitou a isenção das exportações mexicanas de painéis solares bifaciais para o mercado dos EUA das medidas de salvaguarda dos EUA.Em meados de maio, o governo dos EUA voltou a colocar os painéis solares bifaciais importados ao abrigo da secção 201, depois de os painéis solares especiais terem beneficiado de uma isenção de direitos adicionais durante dois anos, iniciada pelo presidente Biden em 2022.A Secretária da Economia, Raquel Buenrostro, enviou uma carta à Representante do Comércio dos EUA, Katherine Tai, solicitando «a necessidade urgente» de isentar estas exportações mexicanas,«Na carta, a secretária Buenrostro sublinhou que tais restrições poderiam resultar no encerramento de fábricas que fazem parte da cadeia de abastecimento na América do Norte, o que levaria à perda de centenas de postos de trabalho qualificados», afirmou o Ministério da Economia, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na sexta-feira.

Painéis solares

A decisão dos EUA faz parte do direito exclusivo do Presidente de alterar as tarifas em vigor ao abrigo da Secção 201 da Lei do Comércio de 1974, depois de a Comissão do Comércio Internacional dos EUA (USITC) ter apresentado o seu relatório intercalar em fevereiro deste ano. Todos os painéis solares importados (independentemente do país de origem, com algumas pequenas excepções) estão atualmente sujeitos a uma tarifa de 14,25%, como forma de proteger os fabricantes nacionais de painéis solares dos produtos mais baratos provenientes do estrangeiro.Buenrostro acrescentou que esta situação seria contrária aos objectivos comuns dos dois governos de proteger o emprego na região e incentivar a transição para a energia sustentável. Da mesma forma, o Ministério da Economia enfatizou a necessidade de resolver esta questão em estrita conformidade com o Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC), tendo em consideração os precedentes nesta matéria no mesmo âmbito, com o objetivo de chegar a um acordo que beneficie os trabalhadores de ambos os países sem a necessidade de escalar a disputa para instâncias em que ambas as economias seriam afectadas. «O Ministério da Economia reafirma o seu compromisso de zelar pelos interesses dos trabalhadores e promover o desenvolvimento sustentável na América do Norte», disse ele.