Relatório do USTR: veículos eléctricos, T-MEC e China

Um relatório do USTR divulgado na segunda-feira destacou as preocupações com o investimento da China na produção e venda de veículos eléctricos na América do Norte.

O documento foi divulgado no mesmo dia em que o T-MEC completa quatro anos.

O USTR relata que, tal como acontece com outros sectores-chave da indústria, a República Popular da China (RPC) está a visar o domínio do sector dos veículos eléctricos.

«Utiliza políticas e práticas que não são de mercado para concentrar a produção de bens dentro das suas fronteiras, prejudicando a resiliência da cadeia de abastecimento e privando os nossos trabalhadores e as empresas orientadas para o mercado da capacidade de competir de forma justa», afirmou.

Relatório do USTR

Para esta agência governamental norte-americana, os consumidores também são prejudicados quando são privados da inovação e da escolha que a concorrência leal produziria.

A Representação Comercial da Casa Branca afirmou que, mesmo quando a RPC investe fora das suas próprias fronteiras, para tirar partido dos acordos comerciais preferenciais de outros, parece que as práticas laborais e de investimento da RPC não são concebidas para beneficiar os trabalhadores do país de acolhimento.

«Embora não seja discutido no relatório, também sabemos que os veículos eléctricos estão cada vez mais a gerar e a recolher dados, e os parceiros comerciais democráticos devem ser sensíveis à potencial utilização destas exportações para recolher dados sensíveis sobre os nossos cidadãos para serem utilizados por jurisdições autoritárias de interesse», acrescentou.

IDE

Vários comentadores, incluindo o UAW e a LAC, manifestaram a sua preocupação com o montante do investimento direto estrangeiro chinês no sector automóvel no México, alegando que esse investimento se destina a contornar as tarifas da Secção 232 e da Secção 301 sobre as importações directas da China. Ambas as organizações instaram os EUA a trabalhar em estreita colaboração com o Canadá e o México para examinar cuidadosamente estes investimentos chineses e determinar se o conteúdo automóvel que entra na cadeia de abastecimento norte-americana está ligado a empresas chinesas apoiadas pelo governo.

Adam Hersh, economista sénior do Economic Policy Institute, manifestou preocupações semelhantes, argumentando que o conceito de «acumulação» ao calcular o conteúdo de valor regional permite que a percentagem de conteúdo não-norte-americano aumente «exponencialmente» à medida que os componentes são transformados na cadeia de valor. Hersh também argumentou que isto significa que um conteúdo não-norte-americano significativo está a beneficiar dos créditos fiscais IRA.