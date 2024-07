Retraite aux États-Unis et au Canada: le Mexique 

Parmi les options de retraite qui s’offrent aux Américains et aux Canadiens, le Mexique se distingue comme une alternative à leur pays d’origine.

Selon l’International Land Alliance, les retraités américains et canadiens affluent depuis des années au Mexique comme destination de retraite alternative à l’étranger, abordable, au climat agréable et proche de leurs communautés d’origine en Amérique du Nord.

Ces caractéristiques ont fait du Mexique la première destination de retraite pour les Américains âgés à l’étranger.

Par conséquent, cette tendance en plein essor a entraîné un niveau élevé de construction en 2005/2006.

Où cela s’est-il produit? De Playas de Tijuana-Rosarito et Los Cabos, le long de la péninsule de Basse-Californie, et de Puerto Peñasco, Sonora, à Mazatlan, Sinaloa.

Dans le sud du Mexique, l’immobilier s’est concentré sur le corridor Cancun-Riviera Maya.

Options de retraite

International Land Alliance estime que le Mexique reste une option de retraite viable pour les Américains âgés de 50 ans et plus, car il offre un coût de la vie réduit, des dépenses de santé moindres et la proximité d’amis et de membres de la famille aux États-Unis.

En outre, plus de la moitié des personnes interrogées ont indiqué que leur motivation pour l’achat d’une maison au Mexique était basée sur leur désir de posséder une maison sur ou près de la côte qui serait autrement inaccessible aux États-Unis.

International Land Alliance est une société de développement de terrains résidentiels dont les propriétés cibles sont situées en Basse-Californie, dans le nord du Mexique et dans le sud de la Californie.

Opportunités

Outre les citoyens américains et canadiens, la Basse-Californie a connu une augmentation notable des activités en provenance du Japon et de l’Europe.

Comme l’intérêt pour la Basse Californie devrait se poursuivre parallèlement à la croissance économique globale du Mexique, nous serons bien placés pour offrir aux acheteurs et investisseurs potentiels une résidence luxueuse avec des valeurs immobilières impressionnantes, et pour leur offrir l’opportunité d’acheter une propriété en Basse Californie: