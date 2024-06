L’industrie touristique mexicaine: un moteur pour l’économie

L’industrie touristique mexicaine s’affirme comme l’un des principaux moteurs économiques du pays, attirant des visiteurs du monde entier dans ses stations balnéaires et ses villes coloniales.

En 2023, le pays a accueilli environ 42,15 millions de touristes internationaux, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

Selon Murano Global Investments, l’industrie touristique mexicaine a démontré des fondamentaux solides et constants au fil des ans.

L’industrie touristique mexicaine

La richesse de son offre culturelle et naturelle est complétée par une infrastructure touristique de qualité supérieure et une excellente connectivité avec des marchés clés tels que les États-Unis et le Canada, facilitée par des aéroports bien desservis.

Malgré les difficultés, notamment la pandémie de Covid-19 qui a eu un impact négatif sur l’industrie du tourisme dans le monde entier, le Mexique a fait preuve d’une résilience remarquable.

En fait, le pays a connu l’une des baisses les plus modérées parmi les dix premières destinations touristiques du monde.

Cette résistance souligne la force du secteur touristique mexicain et sa capacité à s’adapter à des conditions changeantes, en maintenant son attractivité en tant que destination préférée des voyageurs internationaux et nationaux.

Restaurants

L’Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI) a indiqué qu’environ 675 000 établissements mexicains étaient enregistrés dans la catégorie de la préparation d’aliments et de boissons en 2022, ce qui souligne l’importance du secteur des services dans l’économie du tourisme.

Les principaux acteurs de cette industrie dynamique sont des entreprises comme Alsea (propriétaire de marques telles que VIPS, Domino’s Pizza et Starbucks), Gigante (qui comprend des marques telles que Shake Shack, Toks et Panda Express), Brinker (avec Chili’s), Carso (propriétaire de Sanborn’s) et DineBrands (responsable d’Applebee’s et d’IHOP).

Ce paysage dynamique renforce non seulement la position du Mexique en tant que destination touristique de renommée mondiale, mais stimule également le développement économique par le biais de diverses initiatives et entreprises dans le secteur de l’hôtellerie et des services.

Opportunités

Cancun a toujours été la destination touristique la plus populaire des Caraïbes, selon les données de la Banque mondiale, et l’une des villes les plus visitées au monde.

Le ministère du commerce estime que les fournisseurs américains jouent un rôle important, car les chaînes hôtelières et les restaurants américains au Mexique jouissent d’une bonne réputation auprès des consommateurs locaux.