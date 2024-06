Alsea: le marché de la restauration rapide au Mexique

Alsea, une société qui exploite et franchise des enseignes de restauration réputées, a mis en évidence les opportunités offertes par le marché de la restauration rapide au Mexique.

Selon les estimations d’Alsea, les différents établissements de restauration rapide, les cafétérias et les établissements alimentaires desservent 35 % de la population mexicaine dans les catégories socio-économiques A/B, C+ et C.

Parmi le portefeuille de marques qu’elle exploite et franchise, on peut citer:

Burger King.

Starbucks .

Italianni’s.

Domino’s Pizza.

California Pizza Kitchen.

P.F. Chang’s.

Chili’s Grill & Bar.

The Cheesecake Factory.

Vips.

Alsea

Cette entreprise considère que le grand nombre de points de vente informels/de rue desservent généralement 40% de la population des catégories socio-économiques D+ et D, en raison des contraintes liées au revenu disponible.

Par conséquent, il est difficile pour cette proportion de la population d’accéder à d’autres types de restauration rapide, décontractée ou à des cafétérias.

Caractéristiques démographiques

Voici quelques-unes des caractéristiques démographiques du Mexique:

En moyenne, la population mexicaine est âgée d’environ 29 ans.

La majorité de la population mexicaine réside dans les zones urbaines: les 59 principales villes du Mexique représentent 54% de la population mexicaine.

Le Mexique compte 61 millions de personnes économiquement actives, selon l’Inegi, avec des données datant de 2023.

La proportion de personnes âgées augmente en raison du vieillissement de la population et la proportion d’enfants diminue : la population âgée de plus de 15 ans représente 87% de la population totale du pays.

Le secteur de la restauration s’adresse principalement aux jeunes et aux adultes qui, par goût ou par nécessité, ont besoin de consommer de la nourriture en dehors de leur domicile.

Restauration rapide

Compte tenu de ce qui précède, Alsea estime que le secteur de la restauration au Mexique dispose d’un marché très susceptible de consommer le type d’aliments et de services que la société propose dans le cadre de son portefeuille d’activités diversifié.

Au 31 décembre 2023, la société comptait 4,622 unités, dont 3,552 sont des entreprises et 1,070 des sous-franchises.