Resultados da aprovação da Carta Porte no México

O Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP) do México divulgou os resultados do complemento da Carta Porte.Este documento destina-se a cumprir a obrigação de emitir facturas para as transacções comerciais dos contribuintes. Especificamente, refere-se ao transporte de mercadorias dentro do país. Isto inclui o transporte por camião, avião, navio e comboio.De acordo com o SHCP, no primeiro trimestre de 2024, foram geradas 104 milhões 440.255 facturas electrónicas emitidas com o complemento Carta Porte versão 2.0 e 3.0, de um total de 74.937 emitentes únicos, repartidas por meio de transporte da seguinte forma:

Transporte Motorizado: 103.582.681 milhões.

Transporte Marítimo: 83.757.

Transporte aéreo: 111 338.

Transporte Ferroviário : 662.479.

Carta Porte

Após reuniões com transportadores, clientes e autoridades, foram esclarecidas dúvidas sobre a emissão deste vale e o seu funcionamento. Trabalhou-se numa versão ajustada para melhorar a circulação das mercadorias. A versão 3.0 do complemento foi publicada em 28 de setembro de 2023 no portal do Serviço de Administração Tributária (SAT).

Fatura Móvel SAT

Trata-se de uma aplicação móvel gratuita (iOS e Android) que permite aos contribuintes, tanto particulares como empresas, gerar e partilhar facturas de rendimentos. Podem também adicionar o suplemento Carta Porte para o transporte de bens e mercadorias por camião em território nacional. Além disso, permite que os CFDIs sejam consultados a qualquer momento e gera um código QR com os dados fiscais do contribuinte para facilitar a emissão de notas fiscais.De janeiro a março de 2024, a aplicação foi descarregada 87.906 vezes, o que demonstra a sua grande aceitação entre os utilizadores de aplicações móveis. Durante este período, foram emitidas 19.116 facturas através da aplicação, das quais 378 incluíam o add-on Carta Porte.Em 16 de janeiro de 2024, foi lançada a versão 2.0 do aplicativo, que inclui a opção de gerar CFDIs de renda com o complemento Carta Porte.