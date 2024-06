Remodelage du stade Azteca: investissement annoncé

L’investissement pour la rénovation du stade Azteca prévue pour 2024 est estimé à 900 millions de pesos.

Bien que l’entreprise Ollamani ait indiqué qu’il s’agissait d’un investissement initial, elle n’a pas précisé le montant total de la rénovation.

La raison de ces travaux est que le stade Azteca sera l’un des sites de la Coupe du monde 2026, ce qui implique les exigences de la FIFA.

Ollamani a ajouté qu’elle pourrait s’endetter, de temps à autre, pour réaliser ces travaux.

Stade Azteca

Au 31 mars 2024, le montant total de cet engagement pour les années 2024, 2025 et 2026 n’était pas encore déterminé.

Le stade Azteca est le plus grand stade du Mexique en termes de capacité et l’un des plus importants du point de vue des événements qui s’y déroulent.

Le stade a accueilli deux Coupes du Monde de la FIFA (1970 et 1986) et la FIFA a récemment confirmé que le stade Azteca accueillerait des matchs de football lors de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

L’Estadio Azteca accueillera cinq matches de la Coupe du monde 2026, trois en phase de groupes, un en huitième de finale et un en huitième de finale. C’est le stade mexicain qui accueillera le plus grand nombre de matches de la prochaine Coupe du monde.

Grupo Televisa

Ollamani est une société par actions qui, à la suite de la scission de Grupo Televisa, compte parmi ses filiales certaines filiales qui faisaient auparavant partie de Grupo Televisa.

Ces filiales exercent des activités liées à la fourniture de services sportifs professionnels, aux jeux et loteries, à l’édition et à la distribution de magazines, ainsi qu’à d’autres activités.

Club América

Le stade Azteca est le siège du Club América, qui évolue actuellement en première division et compte parmi les équipes de football les plus populaires et les plus prospères du Mexique.

Il accueille également le Club América Femenil, une équipe de football professionnelle qui participe à la première division du championnat mexicain de football féminin, actuellement connu sous le nom de Liga MX Femenil.

Il accueille également une grande variété d’événements privés et d’événements en direct, notamment des concerts et des spectacles d’artistes et d’interprètes mexicains et internationaux.