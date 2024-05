Send an email

L’entreprise de médias mexicaine Grupo Televisa exploite 18 casinos dans 13 États mexicains.

En 2006, la société a lancé son ancienne activité de jeux sous la marque Play City, qui comprend des casinos et un site de jeux en ligne.

Play City propose à ses clients des machines à sous, du bingo, de la roulette électronique et d’autres jeux de table et de hasard, ainsi que des restaurants et des bars dans certains de ses établissements.

Play City dispose également d’un programme de fidélisation à plusieurs niveaux avec plus de 215 000 comptes actifs au 31 décembre 2023.

Toutes les salles de casino de Play City sont situées dans des endroits privilégiés à l’intérieur ou à proximité de centres commerciaux de grande valeur.

Grupo Televisa

En raison de la pandémie mondiale, les casinos ont ouvert et fermé par intermittence, selon les instructions des autorités compétentes.

Le permis délivré à Grupo Televisa l’autorisait à ouvrir d’autres casinos jusqu’en mai 2021.

Grupo Televisa a demandé une extension de son permis au ministère mexicain de l’Intérieur, qui est toujours en attente.

En 2017, la société a lancé son site de paris sportifs en ligne. Les casinos et le site de paris sportifs en ligne sont exploités en vertu d’un permis de jeu obtenu auprès du ministère mexicain de l’Intérieur pour établir, entre autres, jusqu’à 45 casinos et tirages au sort dans tout le Mexique.

Ses principaux concurrents dans le secteur des jeux sont, en ce qui concerne les casinos, Codere, Grupo Caliente, Grupo Cirsa, Grupo Logrand et Palacio de los Números. Elle est également confrontée à la concurrence d’un certain nombre de casinos et de salles de bingo illégaux dans tout le Mexique.

En outre, en 2007, il a lancé Multijuegos, une loterie en ligne donnant accès à un réseau national d’environ 17 961 points de vente par le biais de terminaux électroniques, y compris des terminaux de point de vente dans les magasins OXXO.

Mais en 2017, Grupo Televisa a décidé d’entamer un processus interne pour fermer Multijuegos, et en décembre de la même année, il a obtenu une autorisation du ministère mexicain de l’Intérieur pour suspendre ces opérations commerciales.

L’industrie du jeu se caractérise par un degré de concurrence de plus en plus élevé entre un grand nombre d’acteurs, notamment les casinos fluviaux, les casinos en bord de mer, les casinos terrestres, les loteries vidéo, les sweepstakes et les machines de poker hors casino, entre autres.