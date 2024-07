A China e a União Europeia estão na vanguarda da regulamentação da inteligência artificial no mundo.Em dezembro de 2023, foram promulgadas na China novas leis que regulam a inteligência artificial.Ao mesmo tempo, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu chegaram a um acordo político sobre a Lei da Inteligência Artificial da UE.Esta última lei tem por objetivo criar um quadro jurídico abrangente para a regulamentação dos sistemas de inteligência artificial em toda a UE. O mercado global da inteligência artificial registou um crescimento notável, com um valor de 428 mil milhões de dólares em 2022 e uma previsão de atingir 2,25 biliões de dólares até 2030. Com uma taxa de crescimento anual composta que varia entre 33,2 e 38,1%, o impacto global da IA é inegável, prevendo-se que 97 milhões de pessoas trabalhem no sector da IA até 2025, de acordo com o fortunebusinessinsights.com.

Regulamentação da inteligência artificial

O texto final da Lei da IA da UE deverá entrar em vigor para a maioria das suas obrigações em 2026, incluindo requisitos nas seguintes áreas:

Transparência.

Avaliações e monitorização da conformidade.

Avaliações de risco.

Supervisão humana.

Segurança.

Exatidão.

Inteligência artificial para fins gerais.

Coimas por incumprimento até 7% do volume de negócios global anual.

Tecnologias

Em 2022 e 2023, a China implementou uma série de regulamentos sobre inteligência artificial generativa, recomendação algorítmica e tecnologias de síntese profunda, nomeadamente:

As Disposições Provisórias sobre a Gestão de Serviços de Inteligência Artificial Generativa.

As Disposições Administrativas sobre Recomendação Algorítmica para Serviços de Informação na Internet.

Por último, as disposições relativas à gestão da síntese profunda no serviço de informação na Internet.

Estes regulamentos impõem obrigações rigorosas aos prestadores de serviços, entre outras entidades, no que respeita à disponibilização e utilização de tecnologias de inteligência artificial generativa, recomendação algorítmica e síntese profunda.