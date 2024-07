La Chine et l’Union européenne sont à la pointe de la réglementation de l’intelligence artificielle dans le monde.En décembre 2023, de nouvelles lois réglementant l’intelligence artificielle ont été promulguées en Chine.Dans le même temps, le Parlement européen et le Conseil européen sont parvenus à un accord politique sur la loi européenne relative à l’intelligence artificielle.Cette dernière loi vise à créer un cadre juridique complet pour la réglementation des systèmes d’intelligence artificielle dans l’ensemble de l’UE. Le marché mondial de l’intelligence artificielle a connu une croissance remarquable, avec une valeur de 428 milliards de dollars en 2022 et une prévision de 2,25 billions de dollars d’ici 2030. Avec un taux de croissance annuel composé allant de 33,2 à 38,1%, l’impact mondial de l’IA est indéniable. Selon fortunebusinessinsights.com, jusqu’à 97 millions de personnes devraient travailler dans le secteur de l’IA d’ici à 2025.

Réglementation de l’intelligence artificielle

Le texte final de la loi européenne sur l’IA devrait entrer en vigueur pour la plupart de ses obligations en 2026, y compris les exigences dans les domaines suivants:

Transparence.

Évaluations et contrôle de la conformité.

Évaluation des risques.

Surveillance humaine.

la sécurité

Précision.

Intelligence artificielle à usage général.

Amendes pour non-conformité pouvant aller jusqu’à 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Technologies

En 2022 et 2023, la Chine a mis en œuvre une série de réglementations sur l’intelligence artificielle générative, la recommandation algorithmique et les technologies de synthèse profonde, à savoir:

Les dispositions provisoires sur la gestion des services d’intelligence artificielle générative.

Les dispositions administratives sur la recommandation algorithmique pour les services d’information Internet.

Enfin, les dispositions relatives à la gestion de la synthèse profonde dans les services d’information sur l’internet.

Ces règlements imposent des obligations strictes aux fournisseurs de services, entre autres entités, en ce qui concerne la fourniture et l’utilisation des technologies d’intelligence artificielle générative, de recommandation algorithmique et de synthèse profonde.