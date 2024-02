Reglas de origen automotrices del T-MEC: USTR

Send an email

El 22 de noviembre de 2023, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó comentarios y notificó de audiencias públicas sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con respecto a las reglas de origen automotrices.

Luego la USTR recibió 18 comentarios de distintos actores, entre ellos, representantes sindicales como United Auto Workers (UAW) y Labor Advisory Committee for Trade Negotiations and Trade Policy (LAC); asociaciones de la industria automotriz, como American Automotive Policy Council (AAPC), Autos Drive America (ADA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), entre otras, y empresas del sector como Volkswagen Group of America (VWGoA) y Daimler Truck AG.

Los comentarios sugieren tres tipos de propuestas o líneas de acción a ejecutar: técnicas, con el fin de mejorar la aplicación de los requisitos de origen establecidos en el TMEC; sustanciales, que implican modificaciones trascendentales para el sector en el tratado; y rigurosas, que sugieren la ejecución de acciones severas para la aplicación y cumplimiento del tratado.

Reglas de origen

Entre las propuestas técnicas, destacan los siguientes, según la consultora Ansley:

En relación con la emisión anual de la certificación sobre acero y aluminio y VLC, unos comentarios sugieren que este se solicite 60 días después de haber iniciado el periodo de certificación, mientras que otros proponen que se deje de solicitar a los exportadores mexicanos y canadienses.

Cumplir con la resolución del panel de solución de controversias sobre la disputa Estados Unidos – reglas de origen el sector automotriz (USA-MEX-CDA-2022-31-01), incluyendo no condicionar a los productores de equipos originales (OEM, en inglés) a atenerse a la interpretación de Estados Unidos sobre los requisitos de origen con respecto al cálculo de VCR para conceder la aprobación de regímenes de transición alternativos; y añadir a las Reglamentaciones Uniformes los ejemplos prácticos de la metodología de cálculo de los componentes esenciales elaborados por Canadá. Esto permitiría un cálculo individual y de las super-core parts apropiado.

Trabajar de manera conjunta con México y Canadá para desarrollar el Manual de Auditoría del T-MEC, en virtud del artículo 5.19.3(b), que establece un subcomité trilateral para desarrollar y mejorar el Manual de Auditoría del TLCAN de 1994.

En la partida 8708, añadir la regla de origen de autopartes destinada al mercado de accesorios. Actualmente, esta partida sólo considera la regla para partes utilizadas en equipo original y refacciones. No obstante, la regla no considera las partes utilizadas por los productores para accesorios.