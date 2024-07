Reforma nos EUA e no Canadá: México 

Entre as opções de reforma disponíveis para americanos e canadianos, o México destaca-se como uma alternativa aos seus países de origem.

De acordo com a International Land Alliance, há anos que os reformados americanos e canadianos se dirigem ao México como destino alternativo de reforma no estrangeiro, acessível, com um clima agradável e próximo das suas comunidades de origem na América do Norte.

Estes atributos fizeram do México o principal destino de reforma para os americanos mais velhos no estrangeiro.

Como resultado, esta tendência de crescimento levou a uma construção elevada em 2005/2006.

Onde é que isso aconteceu? De Playas de Tijuana-Rosarito e Los Cabos, ao longo da península da Baixa Califórnia, e de Puerto Peñasco, Sonora, a Mazatlan, Sinaloa.

No sul do México, o sector imobiliário tem-se concentrado no corredor entre Cancun e a Riviera Maya.

Opções de reforma

A International Land Alliance acredita que o México continua a ser uma opção de reforma viável para os americanos com 50 anos ou mais, uma vez que oferece um custo de vida reduzido, despesas de saúde mais baixas e proximidade de amigos e familiares nos Estados Unidos.

Além disso, mais de metade dos inquiridos referiu que a sua motivação para comprar uma casa no México se baseava no desejo de possuir uma casa na costa ou perto da costa que, de outra forma, seria inatingível nos Estados Unidos.

A International Land Alliance é uma empresa de desenvolvimento de terrenos residenciais com propriedades-alvo localizadas na Baja California, no norte do México e no sul da Califórnia.

Oportunidades de negócio

Para além dos cidadãos norte-americanos e canadianos, a Baixa Califórnia tem registado um aumento notável de negócios provenientes do Japão e da Europa.

Uma vez que se espera que o interesse na Baixa Califórnia continue a acompanhar o crescimento económico global do México, estaremos bem posicionados para oferecer aos potenciais compradores e investidores uma residência de luxo com valores imobiliários impressionantes e para lhes oferecer a oportunidade de adquirir propriedades na Baixa Califórnia: