Selon un rapport de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’industrie des semi-conducteurs du Taipei chinois a contribué à hauteur de 26% au chiffre d’affaires mondial des semi-conducteurs en 2021.

En termes de production de puces semi-conductrices avancées de moins de 16 nm, la part de Taïwan sur le marché mondial était de 61%.

Par l’intermédiaire de son association de l’industrie des semi-conducteurs, Taïwan est membre du Conseil mondial des semi-conducteurs (WSC), un forum créé en 1999 pour favoriser la coopération dans ce domaine.

Le WSC soutient également l’expansion du marché mondial des produits et services informatiques.

Le marché des semi-conducteurs s’élevait à 574,1 milliards USD en 2022.

À Taïwan, l’industrie manufacturière reste un pilier de l’économie, soutenue par un sous-secteur vigoureux des pièces et composants électroniques, y compris une industrie des semi-conducteurs de premier plan au niveau mondial et un sous-secteur chimique solide.

Bien que les investissements étrangers dans certaines activités manufacturières restent interdits ou limités, l’OMC signale que Taïwan maintient un certain nombre d’incitations visant à encourager la mise à niveau technologique et la création de grappes industrielles.

Pour prendre une note explicative: les semi-conducteurs remplissent une grande variété de fonctions au sein des produits et systèmes électroniques, notamment le traitement des données, la détection, le stockage de l’information et la conversion ou le contrôle des signaux électroniques.

Les semi-conducteurs varient considérablement en fonction de la fonction ou de l’application spécifique du produit final dans lequel le semi-conducteur est utilisé et du client qui le met en œuvre.

Les semi-conducteurs varient également en fonction d’un certain nombre de caractéristiques techniques, notamment le degré d’intégration, le niveau de personnalisation, la programmabilité et la technologie du processus utilisé pour fabriquer le semi-conducteur.

Le maintien d’une position à la pointe de l’industrie des semi-conducteurs exige des investissements continus dans la recherche et le développement et le recrutement de personnel qualifié.

Les progrès de la technologie des semi-conducteurs ont permis d’accroître la fonctionnalité et les performances des semi-conducteurs, d’améliorer leurs caractéristiques et leur consommation d’énergie tout en réduisant leur taille et leur coût.

Ces progrès ont conduit à la croissance des semi-conducteurs et du contenu électronique dans une large gamme de produits.