Recettes fiscales du commerce extérieur au Mexique

Le ministère des finances et du crédit public (SHCP) a mis en évidence les recettes fiscales du commerce extérieur du Mexique.Au cours des trois premiers mois de 2024, les contributions internes ont représenté 79% des recettes fiscales. Elles ont atteint 986,756 millions de pesos. Par rapport à la même période de l’année précédente, cela représente une augmentation réelle de 7,8%. Cette augmentation est principalement due au plus grand dynamisme de la TVA et du STPS.

Recettes fiscales du commerce extérieur

Les impôts sur le commerce extérieur du Mexique se sont élevés à 259,272 millions de pesos au premier trimestre 2024. Ici, la collecte des impôts sur le commerce extérieur (ICE) a été particulièrement remarquable, atteignant 27,124 millions de pesos. Cela représente une augmentation réelle de 15,6% par rapport à la même période en 2023. C’est-à-dire 4.690 millions de pesos de plus en termes nominaux.

Coût de la collecte

De janvier à mars 2024, le coût de la collecte a été réduit à 24 centimes pour 100 pesos collectés. C’est quatre centimes de moins que pour la même période de l’année précédente. Ce résultat a été possible grâce à la mise en œuvre du Plan directeur 2024, qui a permis d’augmenter les recettes fiscales gérées par le SAT. En outre, les efforts d’austérité du gouvernement fédéral ont contribué à rationaliser les dépenses publiques dans la collecte des recettes.

Principaux postes

Au cours du premier trimestre 2024, 96 % de la collecte fiscale totale a été concentrée sur trois impôts principaux : l’ISR, la TVA et l’IEPS.De janvier à mars 2024, 716,128 millions de pesos ont été collectés pour l’ISR. Sur ce montant, 52,8% (377,972 millions de pesos) correspondent aux retenues de l’ISR pour les salaires, les paiements d’intérêts et les paiements aux résidents à l’étranger, entre autres. Ces retenues ont été effectuées par des particuliers et des sociétés. En outre, la collecte des bénéfices de l’ISR obtenus par les personnes physiques et les sociétés s’est élevée à 334,773 millions de pesos, soit 46,7% de la collecte totale de l’ISR.

Salaires et traitements

La plus forte croissance de la collecte de l’impôt sur le revenu a été enregistrée au niveau des retenues sur les salaires et traitements. Ces derniers ont augmenté leurs paiements de 22,936 millions de pesos par rapport à la même période de l’année précédente. Ce montant représente une croissance réelle de 2,9%, atteignant 324,503 millions de pesos en 2024.