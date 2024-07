Certification TVA-IEPS au Mexique: conformité

Le ministère des finances a renforcé les mesures visant à vérifier le respect de la certification TVA-IEPS. Il s’agit de l’enregistrement de la TVA et de l’IEPS dans le système de certification des entreprises (RECE).À cette fin, le ministère des finances a donné la priorité aux actions de l’autorité visant à retirer du système les contribuables qui n’ont pas respecté les exigences pour lesquelles la certification a été autorisée, ou qui ont utilisé de manière inappropriée les avantages accordés. Pour ce faire, le gouvernement a analysé les opérations de commerce extérieur des entreprises enregistrées dans le RECE. En janvier 2024, selon les informations officielles du gouvernement mexicain, il y a un total de 3,399 entreprises autorisées dans le registre du système de certification dans la modalité de certification de la TVA et de l’IEPS.En 2023, le Service d’administration fiscale (SAT) a réalisé 505 audits d’entreprises certifiées TVA et IEPS. Cela représente une augmentation de 170% par rapport à l’année précédente.

Certification TVA-STPS

Le ministère des Finances a introduit le chiffre des communications de conformité pour les obligations qui sont faciles à corriger, principalement la présentation de la comptabilité électronique et des avis de conformité, entre autres.En conséquence, de janvier à mars 2024, 51 visites de contrôle de conformité ont été effectuées, soit 240% de plus que pendant la même période en 2023.De même, les exigences ou l’ouverture de procédures d’annulation découlant des visites de contrôle de conformité et, le cas échéant, les annulations qui en découlent, ont augmenté par rapport à la même période en 2023. Le solde présumé en attente concernant les entreprises dont l’inscription au système de certification des entreprises en matière de TVA et d’IEPS a été annulée s’élève à 2,179 millions de pesos. La certification TVA-STPS dans les opérations de commerce extérieur au Mexique est un mécanisme qui permet aux importateurs et aux exportateurs d’obtenir un remboursement ou une compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe spéciale sur la production et les services (STPS) payées dans le cadre de leurs opérations.

Liquidité financière

Voici quelques-uns des avantages de la certification IVA-IEPS: