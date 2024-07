Receitas fiscais do comércio externo no México

O Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP) destacou as receitas fiscais do comércio externo do México.Durante os primeiros três meses de 2024, as contribuições internas representaram 79% das receitas fiscais. Atingiram 986.756 milhões de pesos. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, isto representou um aumento real de 7,8 por cento. Este aumento deve-se principalmente ao maior dinamismo do IVA e do STPS.

Receitas fiscais do comércio externo

Os impostos sobre o comércio exterior do México totalizaram 259.272 milhões de pesos no primeiro trimestre de 2024. Aqui, a cobrança de impostos sobre o comércio exterior (ICE) foi particularmente notável, atingindo 27.124 milhões de pesos. Isso representa um aumento real de 15,6% em relação ao mesmo período de 2023. Ou seja, 4.690 milhões de pesos a mais em termos nominais.

Custo da cobrança

De janeiro a março de 2024, o custo da cobrança foi reduzido para 24 cêntimos por 100 pesos cobrados. Isto representa menos quatro cêntimos do que no mesmo período do ano passado. Este resultado foi possível graças à aplicação do Plano Diretor 2024, que permitiu um aumento das receitas fiscais administradas pelo SAT. Além disso, os esforços de austeridade do governo federal ajudaram a racionalizar a despesa pública na coleta de receitas.

Principais rubricas

Durante o primeiro trimestre de 2024, 96% da cobrança total de impostos concentrou-se em três impostos principais: ISR, IVA e IEPS.De janeiro a março de 2024, foram cobrados 716 128 milhões de pesos para o ISR. Deste montante, 52,8% (377 972 milhões de pesos) correspondem a retenções na fonte do ISR relativas a salários, pagamentos de juros e pagamentos a residentes no estrangeiro, entre outros. Estas retenções foram efectuadas tanto por pessoas singulares como por pessoas colectivas. Além disso, a cobrança dos lucros do ISR obtidos por pessoas singulares e colectivas ascendeu a 334.773 milhões de pesos, o que representa 46,7% da cobrança total do ISR.

Ordenados e salários

O maior crescimento na cobrança do imposto sobre o rendimento registou-se nas retenções na fonte sobre os salários e vencimentos. Os salários e ordenados aumentaram os seus pagamentos em 22.936 milhões de pesos em comparação com o mesmo período do ano passado. O montante representou um crescimento real de 2,9%, atingindo 324.503 milhões de pesos em 2024.