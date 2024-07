Certificação IVA-IEPS no México: cumprimento

O Ministério das Finanças reforçou as acções de verificação do cumprimento da Certificação IVA-IEPS. Trata-se do Registo do IVA e do IEPS no Sistema de Certificação de Empresas (RECE). Para o efeito, o Ministério das Finanças deu prioridade às acções da autoridade centradas na retirada do regime dos contribuintes que não cumpriram os requisitos para os quais a certificação foi autorizada ou que utilizaram indevidamente os benefícios concedidos.Para este último efeito, o Governo procedeu à análise das operações de comércio externo das empresas inscritas no RECE. Em janeiro de 2024, de acordo com informação oficial do governo mexicano, há um total de 3.399 empresas autorizadas no Registo do Regime de Certificação na modalidade de Certificação IVA e IEPS.Em 2023, o Serviço de Administração Tributária (SAT) realizou 505 auditorias a empresas com Certificação IVA e IEPS. Este número representa um aumento de 170% em relação ao ano anterior.

Certificação IVA-IEPS

O Ministério das Finanças introduziu a figura das comunicações de conformidade para as obrigações que são fáceis de corrigir, principalmente a apresentação de contabilidade eletrónica e pareceres de conformidade, entre outros.Consequentemente, de janeiro a março de 2024, foram realizadas 51 visitas de controlo da conformidade, mais 240 % do que no mesmo período de 2023.O saldo presumível pendente em relação às empresas cuja inscrição no Regime de Certificação de Empresas IVA e IEPS foi cancelada ascendeu a 2.179 milhões de pesos.

Liquidez financeira

Entre as vantagens da Certificação IVA-IEPS, destacam-se as seguintes: